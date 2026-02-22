HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ne dőljünk be a telefonos csalásoknak – 8 + 6 dolog, ami segíthet megelőzni a bajt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 12:30
Egyre többször fordul elő, hogy telefonos üzenetben érkezik gyanúra okot adó felszólítás és hivatalosnak tűnő tartalom, amely azonnali cselekvésre buzdít. Az adathalász SMS-eket, azaz a phishing-eket azonban érdemes megtanulni kiszűrni. A Fanny magazin ezúttal a telefonos csalások témakörének járt utána.
  • Egyre gyakrabban fordulnak elő telefonos csalások Magyarországon, ezért egy cikkben összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
  • A személyes adatok védelme egyre inkább felértékelődik, az elővigyázatosság elengedhetetlen.
  • Egy elég régi és közismert trükk az SMS csalás, aminek még mindig sokan bedőlnek, mutatjuk a legfontosabb 8 részletet, amiről felismerhető.
  • A kiberbűnözők egyre újabb és kreatívabb módszerekkel dolgoznak. Mutatjuk a módszert, amivel a legújabb trükköt, a hamis ügyfélszolgálatot fel lehet ismerni.

Egyre elterjedtebbek a telefonos csalások, melyeket nem is olyan egyszerű kiszűrni. A főleg mentális nyomást ránk helyező szélhámosok sok esetben sikerrel járnak, odafigyeléssel és józan hozzáállással azonban megelőzhetjük a bajt.

A telefonos csalások gyakran SMS formájában érkeznek
A telefonos csalások egy pillanat alatt megtéveszthetik az embert, főleg, hogy az üzenetek azonnali, gondolkodás nélküli cselekvésre buzdítanak a félelemkeltés módszerével.
Fotó: K2L Family Stock / shutterstock

A telefonos csalások királya: 8 dolog, amit az adathalász SMS-ekről érdemes tudni 

  1. Sokba kerülhet ez a kattintás
    Az első és legfontosabb, hogy tudjuk: a csalók ismert szolgáltatók nevében küldenek linkekkel ellátott üzeneteket, és arra ösztönöznek, hogy ezeket azonnal nyissuk meg, majd adjuk meg a személyes adatainkat. Ám, ha így teszünk, könnyedén megüthetjük a bokánkat.
  2. Jó, ha tudjuk
    A hivatalos szervek általában nem SMS-en keresztül, hanem ajánlott nyomtatott vagy elektronikus levélben, illetve az ügyfélkapun keresztül küldenek megkeresést, felszólítást. Ezért már önmagában, a mobilunkra érkező értesítés ténye is bizalmatlanságra adhat okot.
  3. Van közünk hozzájuk? 
    Ha megnyitjuk az okos eszközünkön az üzenetet, higgadtan gondolkozzunk el a következőkön: kapcsolatban állunk az adott szervvel? Annál a banknál tartjuk a pénzünk? Van folyamatban lévő rendőrségi vagy egyéb hivatalos ügyünk? Várunk csomagot attól a futárcégtől, aki most megkeresett minket?
  4. Megfigyelés és utánajárás
    Nagyon fontos információ, hogy milyen számról érkezett a rövid mobilos üzenet. Amennyiben külföldiről, viszont hazai szervezet nevében, biztosak lehetünk a csalás tényében. Ha +36-os előtaggal kezdődik, keressünk rá az interneten vagy hívjunk telefonos tudakozót, hogy kiderüljön, kihez tartozik a szám.
  5. Óvatosan a linkekkel
    Az adathalász SMS-ekben szereplő kattintható linkeket jobb, ha egyáltalán nem nyitjuk meg. Pláne kerüljük, ha furcsa betűk és számok sorát látjuk, és ha egy ismerős cég furcsán átalakított neve a hivatkozás. Ha magyarnak néz ki, mégsem .hu-ra végződik a hivatkozás, biztosak lehetünk abban, hogy át akarnak verni.
  6. Mi ebben a csalás?
    A linkre kattintva átkerülhetünk egy olyan oldalra, ahol a személyes adataink megadására szólítanak fel. Ha ideáig el is jutunk, semmiképpen se írjunk be személyes és a bankkártyánkra vonatkozó információkat, inkább azonnal lépjünk ki. Rosszabb esetben a hivatkozásról azonnal vírus érkezik a digitális eszközünkre, ami fölött akár teljesen elveszthetjük az irányítást.
  7. Érvényes ügyről van benne szó?
    Árulkodó jel az is, hogy ha még kapcsolatban is állunk az adott bankkal, a rendőrséggel, bírósággal, helyi önkormányzattal, postával vagy futárcéggel, de nincs aktuális folyó ügyünk, és az SMS-ből sem derül ki, hogy pontosan miért keresnek bennünket.
  8. Mit fizessünk ki valójában?
    Ugyanígy, ha arra kér az SMS küldője, hogy utaljuk el egy elmaradt befizetésünket. Azonnal gondoljuk át: elkéstünk bármilyen utalással? Ha igen, kaptunk fizetési felszólítást hivatalos úton? Mindig a szolgáltató weboldalát vagy alkalmazását használjuk, és ezeken keresztül ellenőrizzük, hogy a megkeresés helyénvaló-e.
Az adathalászok gyakran az SMS csalás módszeréhez folyamodnak.
Nemcsak a személyes adataink, de a pénztárcánk is bánhatja, ha figyelmetlenek vagyunk és bedőlünk. 
Fotó: MAYA LAB / shutterstock

Így vernek át a hamis ügyfélszolgálatok 

A kiberbűnözők nem pihennek, újabb és újabb módszereket dolgoznak ki annak érdekében, hogy a lehető legjobban megtévesszék az embereket, és érzékeny személyes adatokat, valamint pénzt szerezzenek meg tőlük. Mostanában ügyfélszolgálatok nevében keresnek meg különféle formákban, úgy, hogy létező cégek és szervezetek képviselőinek adják ki magukat. Céljuk, hogy belépési adatokat, jelszavakat és banki információkat csaljanak ki.

Egy egyszerű telefonhívás

Talán a legelterjedtebb forma, amikor telefonon hívnak fel minket a csalók, akik valamilyen hivatalos intézmény, konkrét cég vagy bank munkatársának mondják magukat. Ilyen esetben is olyan problémára hivatkoznak, ami sürgős, és azonnali cselekvést kíván. Például, hogy ha nem fizetünk rögtön vagy adjuk meg az adatainkat, zárolják a számlánkat. Telefonon keresztül azonban nem kérhetnek ilyet sem a bankok, sem más vállalkozások, és nem sürgethetnek azonnali döntéshozatalra sem.

Elektronikus levelek formájában

Mára az egyik leggyakoribb, és talán minden email címmel rendelkező felhasználó számára ismert forma, amikor hosszabb megkeresésben, egy ránézésre valódinak tűnő cégtől érkezik levél. Szerencsére a levelezőrendszerek kisebb-nagyobb mértékben már képesek megszűrni a tartalmakat, és sokszor a „Spam” vagy a „Promóciók” mappába érkeztetik a csaló üzeneteket. Ettől függetlenül legyünk szemfülesek: mindig ellenőrizzük, milyen email címről kerestek fel, ez lehet a legárulkodóbb jel.

Linkek vannak az emailekben

Az ilyen elektronikus postaládába jövő levelekben is linket helyeznek el, amire kattintva gyorsan hamis és megtévesztő weboldalra juthatunk. Ez az esetek többségében nagyon hasonlít az általunk ismert cégre vagy szervezetre, ám alapos szemrevételezés után kiszűrhetjük, hogy apró eltérések vannak a logóban, akár a névben. A felugró ablakok abszolút lebuktathatják őket, mivel gyakran azonnali telefonhívásra ösztönöznek, természetesen egy hamis ügyfélszolgálati telefonszámra.

Ismert platformokon keresztül

Talán meglepő, de a közösségi médián keresztül is érhet minket átverés. Akármennyire is gyanús vagy átlátszó ez a trükk, sokan beleesnek abba a hibába, hogy elhiszik, chatfelületeken keresztül is felkereshetnek minket hivatalos szervek. Ilyenkor szintén formálisnak tűnő üzenetet kapunk, melyen keresztül ügyfélszolgálati segítségnyújtást ajánlanak fel nekünk. Megtévesztő lehet a komoly megszólítás és nyelvezet, és az is, hogy nagy veszélyre hivatkoznak annak reményében, hogy minél hamarabb adatokat csikarjanak ki.

Ezt is vegyük számításba

Ha szemfülesek vagyunk, biztosan nem tudnak majd átverni a csalók. Például sose dőljünk be a sürgetésnek. Akármilyen hivatalos ügyünk is van, többszöri megkeresés után cselekszik csak az adott szervezet. Érdemes azt is tudni, hogy a különféle intézmények sosem kérnek személyes adatokat, jelszavakat vagy PIN-kódokat tőlünk még ellenőrzés céljából sem, ahogyan távoli hozzáférést az eszközeinkhez, és programok letöltését sem. 

Szeretnél még többet megtudni a phishing módszeréről? Nézd meg ezt a videót is:

