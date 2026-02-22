Ne dőljünk be a telefonos csalásoknak – 8 + 6 dolog, ami segíthet megelőzni a bajt

Így vernek át a hamis ügyfélszolgálatok

A kiberbűnözők nem pihennek, újabb és újabb módszereket dolgoznak ki annak érdekében, hogy a lehető legjobban megtévesszék az embereket, és érzékeny személyes adatokat, valamint pénzt szerezzenek meg tőlük. Mostanában ügyfélszolgálatok nevében keresnek meg különféle formákban, úgy, hogy létező cégek és szervezetek képviselőinek adják ki magukat. Céljuk, hogy belépési adatokat, jelszavakat és banki információkat csaljanak ki.

Egy egyszerű telefonhívás

Talán a legelterjedtebb forma, amikor telefonon hívnak fel minket a csalók, akik valamilyen hivatalos intézmény, konkrét cég vagy bank munkatársának mondják magukat. Ilyen esetben is olyan problémára hivatkoznak, ami sürgős, és azonnali cselekvést kíván. Például, hogy ha nem fizetünk rögtön vagy adjuk meg az adatainkat, zárolják a számlánkat. Telefonon keresztül azonban nem kérhetnek ilyet sem a bankok, sem más vállalkozások, és nem sürgethetnek azonnali döntéshozatalra sem.

Elektronikus levelek formájában

Mára az egyik leggyakoribb, és talán minden email címmel rendelkező felhasználó számára ismert forma, amikor hosszabb megkeresésben, egy ránézésre valódinak tűnő cégtől érkezik levél. Szerencsére a levelezőrendszerek kisebb-nagyobb mértékben már képesek megszűrni a tartalmakat, és sokszor a „Spam” vagy a „Promóciók” mappába érkeztetik a csaló üzeneteket. Ettől függetlenül legyünk szemfülesek: mindig ellenőrizzük, milyen email címről kerestek fel, ez lehet a legárulkodóbb jel.

Linkek vannak az emailekben

Az ilyen elektronikus postaládába jövő levelekben is linket helyeznek el, amire kattintva gyorsan hamis és megtévesztő weboldalra juthatunk. Ez az esetek többségében nagyon hasonlít az általunk ismert cégre vagy szervezetre, ám alapos szemrevételezés után kiszűrhetjük, hogy apró eltérések vannak a logóban, akár a névben. A felugró ablakok abszolút lebuktathatják őket, mivel gyakran azonnali telefonhívásra ösztönöznek, természetesen egy hamis ügyfélszolgálati telefonszámra.

Ismert platformokon keresztül

Talán meglepő, de a közösségi médián keresztül is érhet minket átverés. Akármennyire is gyanús vagy átlátszó ez a trükk, sokan beleesnek abba a hibába, hogy elhiszik, chatfelületeken keresztül is felkereshetnek minket hivatalos szervek. Ilyenkor szintén formálisnak tűnő üzenetet kapunk, melyen keresztül ügyfélszolgálati segítségnyújtást ajánlanak fel nekünk. Megtévesztő lehet a komoly megszólítás és nyelvezet, és az is, hogy nagy veszélyre hivatkoznak annak reményében, hogy minél hamarabb adatokat csikarjanak ki.

Ezt is vegyük számításba

Ha szemfülesek vagyunk, biztosan nem tudnak majd átverni a csalók. Például sose dőljünk be a sürgetésnek. Akármilyen hivatalos ügyünk is van, többszöri megkeresés után cselekszik csak az adott szervezet. Érdemes azt is tudni, hogy a különféle intézmények sosem kérnek személyes adatokat, jelszavakat vagy PIN-kódokat tőlünk még ellenőrzés céljából sem, ahogyan távoli hozzáférést az eszközeinkhez, és programok letöltését sem.