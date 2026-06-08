Tűz ütött ki egy zalakarosi szállodában, kiürítették az épületet

Több száz embernek kellett elhagynia hétfő hajnalban egy zalakarosi szállodát, amelynek alagsorában kisebb tűz keletkezett - tájékoztatta a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.
Kósi Zsolt elmondta: nem sokkal fél három után érkezett a jelzés, hogy az alagsori mosodahelyiségében törölközők kaptak lángra, ami nagy füstöt okozott. A zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet, majd ventilátor segítségével kiszellőztették az alagsort.
Az oltási munkálatok idejére a tűzoltók kiürítették az épületet, 380 embernek kellett ideiglenesen elhagynia a szállodát. A személyzet és a hotelben szállást foglalók alig több mint fél óra után visszatérhettek az épületbe - tette hozzá a szóvivő.
Az MTI információja szerint a szálloda egyik alkalmazottját enyhe füstmérgezéssel vitték kórházba.
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