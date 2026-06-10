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"Nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés" – megszólalt egy gyári munkás a nyírbátori tűzről

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 16:50 / FRISSÍTÉS: 2026. június 10. 17:35
baleset helyszíneléstűzNyírbátor
Miközben a hatóságok még vizsgálják a tűz keletkezésének okát, a lakosok és a gyár dolgozói továbbra is válaszokra várnak. A nyírbátori tűz után megszólalt egy külföldi munkás, aki a leállás és a jövőbeli kilátások miatt is aggódik.

A szerda hajnalban (jún. 10.) keletkezett nyírbátori ipari tűz nemcsak a hatóságokat állította komoly feladat elé, hanem a helyi lakosság körében is jelentős aggodalmat keltett. A közösségi médiában megjelent hozzászólások szerint, sokan már a hajnali órákban érzékelték a füstöt, többen pedig arról számoltak be, hogy a környéken erős szag terjengett. A gyár egyik munkása is megszólalt lapunknak – mutatjuk a nyírbátori tűz legújabb részleteit. 

Nyírbátori tűz
Nyírbátori tűz: hatalmas lángokkal égett a gyár, megszólalt az egyik munkás Fotó: Csáki Alexandra / Bozsó Katalin

Nyírbátori tűzeset: megszólalt a gyári munkás

A helyiek beszámolói alapján a tűz hajnali 2 óra körül keletkezett, a csirkefeldolgozó üzem egyik csarnokában. Többen megerősítették, hogy a tűzoltókat már a kora reggeli órákban riasztották, és még órákkal később is folytak az oltási munkálatok. A közösségi oldalakon számos kérdés merült fel az esettel kapcsolatban. Többen érdeklődtek, pontosan mi gyulladt ki, illetve milyen veszélyt jelenthet a füst a környéken élőkre. Egy hozzászóló szerint „elméletileg aminoszivárgás van”, bár ezt hivatalos forrás nem erősítette meg. A hatóságok mindenesetre elővigyázatosságból mintegy 600 méteres körzetben rendelték el a lakosság ideiglenes kitelepítését.

A kitelepítés több családot is érintett. Egy helyi lakos azt írta, hogy el kellett hagyniuk otthonukat, ami sokak számára megrázó élményt jelentett. Többen „borzalmasnak” és „szörnyűnek” nevezték a történteket, míg mások a környezetre és az egészségügyi kockázatokra hívták fel a figyelmet.

„Aggódunk, nem tudjuk, mi lesz a következő lépés”

Tegnap a gyárban dolgoztam hajnali 1-ig. Én a csirkeszárny-daraboló részlegen vagyok munkás. Szerencsés voltam, mert a következő műszakban történt a tűz, így én már otthon voltam, amikor kaptam a hírt, hogy kigyulladta a gyár. Szerencsére nem sérült meg senki sem, a csirkékről azonban nem tudom

– mesélte lapunknak Jolly Medina, aki philippinói gyári munkás a nyírbátori üzemben. 

Több hétre leállhat a munka a tűz után 

Úgy tájékoztattak minket, hogy körübelül 3 hétig nem állhatunk munkába. Aggódunk, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a következő lépés

– tette hozzá Medina, a külföldi munkás. 

A környéken élők hosszabb ideig tapasztalták a sűrű füstöt és a kellemetlen szagokat, még Piricsén is érezni lehetett. A hatóságok fokozott ellenőrzéseket végeznek a levegő minőségének vizsgálata érdekében.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz oltása a reggeli órákban is tartott, a munkálatokat pedig nehezítette a csarnok nagy alapterülete és szerkezeti kialakítása. Sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos információ.

A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják a szakhatóságok. A helyiek és az érintettek most a hivatalos eredményekre várnak, miközben a városban továbbra is a keddi tűzeset a legfőbb beszédtéma. A nyírbátori csarnoktűz az elmúlt évek egyik legjelentősebb ipari tűzeseteként vonulhat be a város történetébe.


 

 


 

 

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