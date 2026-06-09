Tűz ütött ki a Paulay Ede utcában, riasztották a tűzoltókat

Riasztották a tűzoltókat, miután kisebb tűz keletkezett egy irodában Budapest VI. kerületében, a Paulay Ede utcában. Az épületben légtechnikai berendezés égett, amelyet a Fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak. A rajok átszellőztetik az épületet - írja a katasztrófavédelem.
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