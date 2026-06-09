Hatalmas fekete füst borította be az eget – Tűz ütött ki egy kikötőben

Jelentős tűzesethez riasztották a tűzoltókat kedden reggel a skóciai Arbroath kikötőjébe, ahol nagy mennyiségű fekete füst emelkedett a magasba. A látványos tűzről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, miközben a helyszínen dolgozó egységek a lángok megfékezésén dolgoztak.

Brutális tűzzel találták szembe magukat a tűzoltók. Fotó: Török János

Pusztító tűz Skóciában

A beszámolók szerint a kikötő területén tárolt halászeszközök gyulladhattak ki. Az interneten megosztott videókon jól látható, ahogy a tűzoltók tömlőkkel oltják a lángokat, miközben sűrű, fekete füst gomolyog a környék fölött. A füstfelhő a kikötő közelében található lakóövezet felé is elsodródott. A helyszínről készült fényképeken tűzoltóautók és a beavatkozásban részt vevő egységek láthatók.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés helyi idő szerint reggel 9 óra 50 perc körül érkezett. A lángokat a Skót Tűzoltó- és Mentőszolgálat munkatársai eloltották. A hatóságok közlése alapján a tűzben senki sem sérült meg. A tűzeset okát egyelőre nem sikerült megállapítani, annak feltárására vizsgálat indult. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a körülmények tisztázása érdekében továbbra is folynak az adatgyűjtések és a helyszíni vizsgálatok - értesült a Daily Star.