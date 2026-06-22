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Szívettépő sikolyok ráztak meg a nyári tábort: holtan találtak egy 9 éves kisfiút

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 22:00
nyári tábortragédia
Habár próbálták megmenteni az életét, sajnos nem lehetett már segíteni rajta.

Újabb nyári táborban történt tragédia, miután életét vesztette egy kilencéves kisfiú június 15-én szerda délután. A halálhírt a virginiai úszóiskola közölte, kiemelve, az iskolást már eszméletlen állapotban húzták ki a vízből és habár újraélesztését rögtön megkezdték a mentők kiérkezéséig, az életét már nem lehetett megmenteni. Habár kórházba szállították, ott már csak a halál tényét állapították meg. 

Tragédia történt a nyári táborban
Tragédia történt a nyári táborban Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

 

Tragédia történt a nyári táborban

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy nyári táborunk egyik résztvevője nem reagált, miután kiemelték a medencéből 

- írták közleményükben.

Az áldozatot a helyi sajtó King Overtonként azonosította. Édesanyja, LaTaisha Johnson így nyilatkozott gyásza közepette:

Ő volt a legkisebb gyerek a legnagyobb szívvel. Reggel 8:17-kor mondtam a fiamnak utoljára, hogy mindennél jobban szeretem, majd hirtelen ennyi volt. King volt mindenünk. Ő volt életünk szerelme, a szívünk, az örömünk és annyi minden okának forrása. Az a fájdalom, amit most érzünk, elviselhetetlen, és nincsenek szavak, amelyek leírhatnák, min megyünk keresztül.

Az úszóiskola közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal a haláleset körülményeinek kivizsgálásában, írja a People:

Gondolataink és imáink a gyermek családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban. Őszinte részvétünket fejezzük ki mindazoknak, akiket ez a tragédia érintett.

 

 

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