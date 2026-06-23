Felfoghattalan tragédia: rendőrök végeztek egy csecsemővel, romokban az édesanya

Felfoghatatlan tragédia történt, miután egy egyéves kisfiú rendőri lövöldözés miatt életét vesztette. Az esetről az lehunyt Kohen Wiley édesanyja, Vellesiya számolt be azok után, hogy a rendőrök tüzet nyitottak autójára egy feltételezett bolti lopás bejelentését követően. Ekkor Vellesiya kétségbeesetten felemelte csecsemőjét, hogy megmutassa, kisgyerek is van a kocsiban, mire a babát több találat érte. Az életét már nem lehetett megmenteni.

A tragédia után nem emeltek vádat Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Tragédia: csecsemőt lőttek le a rendőrök

Vellesiya a fiával és egy barátnőjével együtt egy közkedvelt amerikai boltban, a Walmartban vásárolt, amikor hirtelen azzal vádolták őket, hogy pelenkát loptak. Ekkor az ismerős hátramenetben próbált kiállni a parkolóból, mire fegyvert fogtak rájuk:

Felemeltem a kisfiamat, hogy lássák, ott van az autóban. A barátnőm közben tolatott, és nekiment egy másik autónak. Mire visszatettem a gyereket az ülésre, három vagy négy lövés dördült. Az egyik Kohen mellkasát érte

- közölte hozzátéve, barátnőjét is több találat érte, ő jelenleg is kritikus állapotban van.

Boldog kisbaba volt. Valaki véget vetett az életének, mielőtt igazán elkezdődhetett volna.

Az édesanya határozottan tagadja, hogy ő vagy a barátnője bármilyen bűncselekményt követett volna el. Állítása szerint az önkiszolgáló pénztárak biztonsági kamerái bizonyítják majd, hogy a pelenkákat szabályosan kifizették. A családot segítő közösségi aktivista, Marquell Bridges szintén azt közölte: az anya nem vett részt semmilyen bűncselekményben.

Néhány perccel korábban még önfeledten játszott és ugrándozott a kisfiával az autó felé tartva. Nem menekültek semmilyen lopás után.

– fogalmazott.

A nyomozást jelenleg a Mississippi állami hatóság végzi, a két nő ellen a tragédia miatt nem emeltek vádat, írja a Mirror.