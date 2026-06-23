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Felfoghattalan tragédia: rendőrök végeztek egy csecsemővel, romokban az édesanya

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 22:00
csecsemőhalál
Bolti lopás vádja miatt nyitottak tüzet a rendőrök.

Felfoghatatlan tragédia történt, miután egy egyéves kisfiú rendőri lövöldözés miatt életét vesztette. Az esetről az lehunyt Kohen Wiley édesanyja, Vellesiya számolt be azok után, hogy a rendőrök tüzet nyitottak autójára egy feltételezett bolti lopás bejelentését követően. Ekkor Vellesiya kétségbeesetten felemelte csecsemőjét, hogy megmutassa, kisgyerek is van a kocsiban, mire a babát több találat érte. Az életét már nem lehetett megmenteni.

A tragédia után nem emeltek vádat.
A tragédia után nem emeltek vádat Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Tragédia: csecsemőt lőttek le a rendőrök

Vellesiya a fiával és egy barátnőjével együtt egy közkedvelt amerikai boltban, a Walmartban vásárolt, amikor hirtelen azzal vádolták őket, hogy pelenkát loptak. Ekkor az ismerős hátramenetben próbált kiállni a parkolóból, mire fegyvert fogtak rájuk:

Felemeltem a kisfiamat, hogy lássák, ott van az autóban. A barátnőm közben tolatott, és nekiment egy másik autónak. Mire visszatettem a gyereket az ülésre, három vagy négy lövés dördült. Az egyik Kohen mellkasát érte

 - közölte hozzátéve, barátnőjét is több találat érte, ő jelenleg is kritikus állapotban van. 

Boldog kisbaba volt. Valaki véget vetett az életének, mielőtt igazán elkezdődhetett volna.

Az édesanya határozottan tagadja, hogy ő vagy a barátnője bármilyen bűncselekményt követett volna el. Állítása szerint az önkiszolgáló pénztárak biztonsági kamerái bizonyítják majd, hogy a pelenkákat szabályosan kifizették. A családot segítő közösségi aktivista, Marquell Bridges szintén azt közölte: az anya nem vett részt semmilyen bűncselekményben.

Néhány perccel korábban még önfeledten játszott és ugrándozott a kisfiával az autó felé tartva. Nem menekültek semmilyen lopás után.

 – fogalmazott.

A nyomozást jelenleg a Mississippi állami hatóság végzi, a két nő ellen a tragédia miatt nem emeltek vádat, írja a Mirror

 

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