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Brutális erejű tömegkarambol történt a főúton, erre el se indulj

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors győr
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 08:11
tömegkarambolkatasztrófavédelem
Győr felé egy sávon halad a forgalom. A tömegkarambol körülményeit vizsgálják.
Bors
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Összeütközött három személygépkocsi, köztük egy utánfutót vontató jármű Győrben, a Fehérvári úton, azaz a 81-es főúton, az Erfurti út közelében. A tömegkarambolnál műszaki mentést végző győri hivatásos tűzoltók egy embert kisegítettek az egyik autóból, és áramtalanítottak két kocsit. Az érintett útszakaszon Győr felé egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók már a tömegkarambolnál mentenek
A tűzoltók már a tömegkarambolnál mentenek
Fotó: Gé

Tömegkarambol a főúton, baleset az M0-son

Az Útinform azt írja, baleset történt az M0-s autóút északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé vezető oldalon, az M3-as autópálya csomópontja után. A 70-es kilométernél a külső sávban állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a kocsisor.
 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu