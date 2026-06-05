Brutális erejű tömegkarambol történt a főúton, erre el se indulj

Összeütközött három személygépkocsi, köztük egy utánfutót vontató jármű Győrben, a Fehérvári úton, azaz a 81-es főúton, az Erfurti út közelében. A tömegkarambolnál műszaki mentést végző győri hivatásos tűzoltók egy embert kisegítettek az egyik autóból, és áramtalanítottak két kocsit. Az érintett útszakaszon Győr felé egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók már a tömegkarambolnál mentenek

Fotó: Gé

Tömegkarambol a főúton, baleset az M0-son

Az Útinform azt írja, baleset történt az M0-s autóút északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé vezető oldalon, az M3-as autópálya csomópontja után. A 70-es kilométernél a külső sávban állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a kocsisor.

