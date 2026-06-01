Megszólalt a kutyás mentő: ezt tapasztalta a székesfehérvári épületomlás helyszínén

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, szörnyű baleset történt hétfő délelőtt Székesfehérváron: bontás közben omlott össze egy négyemeletes irodaépület. A baleset következtében egy ember rekedt, akit kézzel próbálnak kiásni a romok alól.

Kutyás mentőket is riasztottak az épületomlás Fotó: Markovics Gábor / Bors

Az összeomlott épülethez a mentők, rendőrök és tűzoltók mellett Velencéről kutyás mentő is a helyszínre érkezett, hogy az áldozatot mihamarabb kiszabadíthassák.

Riasztottak minket a kutyával, de mire kiérkeztünk, megtalálták a személyt a romok alatt, akivel kommunikálni is tudtak. Ennek ellenére maradtunk a helyszínen addig, amíg további kutyás egységek érkeztek Dunaújvárosból. Annyit még elmondhatok, hogy megkezdődött a romok kézi kitermelése, de a további tájékoztatás a hivatalos szervek feladata

– mondta Balogh Lajos, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány alapítója.

Nagy erőkkel zajlik a beszorult személy mentése, a tűzoltók mellett a Hunor mentőcsapat is a helyszínen van. A munkát egy erőgép is segíti, a munkát nehezíti a rengeteg törmelék - írja a feol.hu.