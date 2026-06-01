BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt a kutyás mentő: ezt tapasztalta a székesfehérvári épületomlás helyszínén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Székesfehérvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 18:10
házomlásmentőkutyabaleset
Nagy erőkkel zajlik a beszorult személy mentése. A székesfehérvári épületomlás helyszínére kutyás mentőket is riasztottak.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, szörnyű baleset történt hétfő délelőtt Székesfehérváron: bontás közben omlott össze egy négyemeletes irodaépület. A baleset következtében egy ember rekedt, akit kézzel próbálnak kiásni a romok alól.

Kutyás mentőket is riasztottak az épületomlás Fotó: Markovics Gábor / Bors

Székesfehérvári épületomlás: kutyás mentők is a helyszínen

Az összeomlott épülethez a mentők, rendőrök és tűzoltók mellett Velencéről kutyás mentő is a helyszínre érkezett, hogy az áldozatot mihamarabb kiszabadíthassák.

Riasztottak minket a kutyával, de mire kiérkeztünk, megtalálták a személyt a romok alatt, akivel kommunikálni is tudtak. Ennek ellenére maradtunk a helyszínen addig, amíg további kutyás egységek érkeztek Dunaújvárosból. Annyit még elmondhatok, hogy megkezdődött a romok kézi kitermelése, de a további tájékoztatás a hivatalos szervek feladata

– mondta Balogh Lajos, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány alapítója.

Nagy erőkkel zajlik a beszorult személy mentése, a tűzoltók mellett a Hunor mentőcsapat is a helyszínen van. A munkát egy erőgép is segíti, a munkát nehezíti a rengeteg törmelék - írja a feol.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu