BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: megtalálták a romok alá szorult embert Székesfehérváron

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors székesfehérvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 13:31 / FRISSÍTÉS: 2026. június 01. 13:57
mentésösszedőltépület
Úgy tudni, a kiszabadítása folyamatban van.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron. Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a tűzoltók már a helyszínen vannak, és a mentőkkel közösen megkezdték a munkát, valamint, miután egy ember a törmelék alatt rekedt, a helyszínre speciális kutyás mentőegységeket is indítottak.

Bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron.
Bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron. Fotó:   Facebook

Megtalálták a romok alá szorult embert Székesfehérváron

Székesfehérvár polgármesterének tájékoztatása szerint sikerült megtalálnia a romok alá szorult embert a katasztrófavédelem munkatársai, és kapcsolatot is tudtak vele létesíteni, a kiszabadítása pedig folyamatban van.

Bízom benne, hogy gyorsan sikerrel járnak a szakemberek, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm

 – írta Cser-Palkovics András, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu