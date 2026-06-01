Most érkezett: megtalálták a romok alá szorult embert Székesfehérváron

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron. Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a tűzoltók már a helyszínen vannak, és a mentőkkel közösen megkezdték a munkát, valamint, miután egy ember a törmelék alatt rekedt, a helyszínre speciális kutyás mentőegységeket is indítottak.

Megtalálták a romok alá szorult embert Székesfehérváron

Székesfehérvár polgármesterének tájékoztatása szerint sikerült megtalálnia a romok alá szorult embert a katasztrófavédelem munkatársai, és kapcsolatot is tudtak vele létesíteni, a kiszabadítása pedig folyamatban van.

Bízom benne, hogy gyorsan sikerrel járnak a szakemberek, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm

– írta Cser-Palkovics András, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.