Most érkezett: megtalálták a romok alá szorult embert Székesfehérváron

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron. Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a tűzoltók már a helyszínen vannak, és a mentőkkel közösen megkezdték a munkát, valamint, miután egy ember a törmelék alatt rekedt, a helyszínre speciális kutyás mentőegységeket is indítottak.
Székesfehérvár polgármesterének tájékoztatása szerint sikerült megtalálnia a romok alá szorult embert a katasztrófavédelem munkatársai, és kapcsolatot is tudtak vele létesíteni, a kiszabadítása pedig folyamatban van.
Bízom benne, hogy gyorsan sikerrel járnak a szakemberek, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm
– írta Cser-Palkovics András, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
