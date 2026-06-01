Most kaptuk a hírt: négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron, egy ember a romok alatt rekedt

Egy bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron. Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a tűzoltók már a helyszínen vannak, és a mentőkkel közösen megkezdték a munkát.

Négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron / Fotó: Török János (Képünk illusztráció)

Úgy tudni, egy ember a törmelékek alatt rekedt, így a helyszínre speciális kutyás mentőegységeket is indítottak, hogy segítsenek a sérült pontos helyének felkutatásában. A katasztrófavédelem a mentési munkálatok előrehaladtával későbbre ígért részletesebb tájékoztatást az omlás körülményeiről - írja a Blikk.