Most kaptuk a hírt: négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron, egy ember a romok alatt rekedt

Egy bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron. Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a tűzoltók már a helyszínen vannak, és a mentőkkel közösen megkezdték a munkát.
Úgy tudni, egy ember a törmelékek alatt rekedt, így a helyszínre speciális kutyás mentőegységeket is indítottak, hogy segítsenek a sérült pontos helyének felkutatásában. A katasztrófavédelem a mentési munkálatok előrehaladtával későbbre ígért részletesebb tájékoztatást az omlás körülményeiről - írja a Blikk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.