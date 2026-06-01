Most kaptuk a hírt: négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron, egy ember a romok alatt rekedt

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 12:50 / FRISSÍTÉS: 2026. június 01. 13:56
mentési munkálattűzoltómentő
A mentési munkálatok már folyamatban vannak.
Egy bontás alatt álló, négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron. Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a tűzoltók már a helyszínen vannak, és a mentőkkel közösen megkezdték a munkát.

Négyemeletes épület omlott össze Székesfehérváron / Fotó: Török János (Képünk illusztráció)

Úgy tudni, egy ember a törmelékek alatt rekedt, így a helyszínre speciális kutyás mentőegységeket is indítottak, hogy segítsenek a sérült pontos helyének felkutatásában. A katasztrófavédelem a mentési munkálatok előrehaladtával későbbre ígért részletesebb tájékoztatást az omlás körülményeiről - írja a Blikk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
