Összedőlt épület: kézzel próbálják kiásni a romok alatt lévő sérültet Székesfehérváron

Ma délelőtt Székesfehérváron egy ipari területen lévő, bontás alatt álló négyemeletes épület omlott össze, maga alá temetve egy ott dolgozót. A téglaépület előzetes információk szerint felülről szakadt be és korábban irodaként funkcionált. A helyszínre a katasztrófavédelem és több tűzoltók egységei is nagy erőkkel vonult ki, akik már hosszú órák óta próbálják kimenteni a törmelék alá szorult embert. Az összedőlt épület borzalmas látványt nyújt.
A hatalmas épület egyben maradt részét még most is daruk tartják össze, hogy a fal ne temesse még jobban maga alá az ott rekedt munkást.
Az egyik helyszínen tartózkodó tűzoltó lapunknak elmondta, hogy a központba 10 óra 24 perckor érkezett a riasztás az épület összeomlásáról. Ezután pedig a mentőegységek azonnal a helyszínre siettek.
Leomlott egy négy emeletes épület Székesfehérváron a Takarodó utcában, egy személy a romok alatt rekedt. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett, több speciális kutatómentő egység is a helyszínre érkezett. A tűzoltók munkáját erőgépek is segítik
– nyilatkozta a Borsnak Ribi Márk, a Katasztrófavédelem helyettes szóvivője.
"A mentőegységek 10 óra 24 perckor kaptak riasztást a balesetről, amelynek okait jelenleg is vizsgálják" - mondta el a Borsnak az egyik tűzoltó. Kollégáink már a helyszínen tartózkodtak, amikor megérkeztek a HUNOR (hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet) újabb egységei, akik segítenek a romok alá szorult munkás kimentésében, az akció ekkor már több mint 4 órája tartott. Ők futva rohantak be a romokhoz. Emellett egy keresőkutyát is a helyszínre küldtek, azonban az ő segítségére nem volt szükség, ugyanis a sérültet hamar megtalálták a romok alatt. A Velence-tavi speciális kutató mentők-alapítvány vezetője, Balogh Lajos elmondta, hogy a mentőkutyára azért sem volt szükség, mert miután megtalálták az ott dolgozót, kommunikált a mentőegységekkel.
Jelenleg is tart a romok alá szorult férfi megmentése, azonban a folyamatot lassítja, hogy a tűzoltóknak kézzel kell eltávolítani a törmeléket, mert az épület statikája miatt veszélyes lenne, ha gépekkel végeznék a mentést. Mindennek ellenére a mentőegységek mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb kihozzák a sérültet, aki életben van és kommunikált az ott lévőkkel.
