Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bezáratta a rendőrség a kábítószert terjesztő dorogi éttermet

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 14:37
kábítószer-kereskedelemdrograzzia
Öt dílert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akció során, és ideiglenes bezárták az a dorogi éttermet, ahol a gyanú szerint már hónapok óta folyik a kábítószer-kereskedelem.

Bezáratta a rendőrség a dorogi éttermet, ahol a gyanú szerint már hónapok óta folyik a drogbiznisz. A razzia során 5 dílert fogtak el kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt.

Kábítószer-kereskedelem miatt zárták be az éttermet.
Kábítószer-kereskedelem miatt zárták be az éttermet. Fotó:  Police.hu

Egy egész kábítószer-kereskedelmi hálózat működött az étteremből

A rendőrség közleménye szerint ideiglenes bezáratták, azt a dorogi éttermet, ahol a gyanú szerint 2025 tavasza óta rendszeresen kábítószer-kereskedelem zajlott. A nagyszabású akció január 13-án hajtották végre, és összesen 5 dílert kaptak el.

A budapesti S. B. F.-en akkor ütöttek rajta, amikor az étteremben épp egy vásárlóját szolgálta ki droggal. Ezzel egy időben további három férfit és egy nőt fogtak el, akik a gyanú szerint szintén a terjesztői hálózat tagjai voltak. A gyanúsítottak között van F. Szimonetta, az étterem üzemeltetője és az üzlettársa is.  

Az akcióban a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi és Rendészeti Igazgatóságának, valamint valamennyi városi kapitányság bűnügyi munkatársai is részt vettek. Közreműködött emellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda műveleti egysége és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is.

Az elfogott 5 díler Dorogon rendszeresen árulta a kábítószert, köztük marihuánát és kokaint. Közülük S. B. F., G. Tamás, V. Z. és K. Viktor letartóztatását kezdeményezték. Mindemellett 7 férfit hallgattak még ki, akik tőlük vásárolták a drogot.

Az egyenruhások az akció napján összesen 4 helyszínen tartottak kutatást, amely során 2 674 935 forintot és 830 eurót, valamint 100 gramm kokaingyanús anyagot foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke 2 600 000 forint. Az eljárás során megállapították, hogy a kábítószerüzletet egy dorogi étteremben követték el, ezért a Dorogi Rendőrkapitányság a létesítményt ideiglenes bezáratta három hónapra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu