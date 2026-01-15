Bezáratta a rendőrség a kábítószert terjesztő dorogi éttermet

Bezáratta a rendőrség a dorogi éttermet, ahol a gyanú szerint már hónapok óta folyik a drogbiznisz. A razzia során 5 dílert fogtak el kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt.

Kábítószer-kereskedelem miatt zárták be az éttermet. Fotó: Police.hu

Egy egész kábítószer-kereskedelmi hálózat működött az étteremből

A rendőrség közleménye szerint ideiglenes bezáratták, azt a dorogi éttermet, ahol a gyanú szerint 2025 tavasza óta rendszeresen kábítószer-kereskedelem zajlott. A nagyszabású akció január 13-án hajtották végre, és összesen 5 dílert kaptak el.

A budapesti S. B. F.-en akkor ütöttek rajta, amikor az étteremben épp egy vásárlóját szolgálta ki droggal. Ezzel egy időben további három férfit és egy nőt fogtak el, akik a gyanú szerint szintén a terjesztői hálózat tagjai voltak. A gyanúsítottak között van F. Szimonetta, az étterem üzemeltetője és az üzlettársa is.

Az akcióban a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi és Rendészeti Igazgatóságának, valamint valamennyi városi kapitányság bűnügyi munkatársai is részt vettek. Közreműködött emellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda műveleti egysége és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is.

Az elfogott 5 díler Dorogon rendszeresen árulta a kábítószert, köztük marihuánát és kokaint. Közülük S. B. F., G. Tamás, V. Z. és K. Viktor letartóztatását kezdeményezték. Mindemellett 7 férfit hallgattak még ki, akik tőlük vásárolták a drogot.

Az egyenruhások az akció napján összesen 4 helyszínen tartottak kutatást, amely során 2 674 935 forintot és 830 eurót, valamint 100 gramm kokaingyanús anyagot foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke 2 600 000 forint. Az eljárás során megállapították, hogy a kábítószerüzletet egy dorogi étteremben követték el, ezért a Dorogi Rendőrkapitányság a létesítményt ideiglenes bezáratta három hónapra.