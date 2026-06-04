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Súlyos baleset Sopronnál: árokba hajtott a Toyota, kábítószert fogyaszthatott a sofőr

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 11:50
balesetSopron
A rendőrök gyanús anyagot találtak. A soproni sofőr ellen vizsgálat indul.

Közlekedési baleset történt június 3-án kora délután Sopron térségében. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 34 éves tokorcsi férfi Toyota személyautójával haladt a 8527-es úton Sopronkőhida felől Sopron irányába, amikor elveszítette uralmát a jármű felett.

Kábítószert fogyasztott a Sopronnál balesetező sofőr.
Kábítószert fogyasztott a Sopronnál balesetező sofőr.
Fotó: Police.hu

Durva baleset Sopronnál

A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. Az autó letért az úttestről, egy közlekedési táblának ütközött, majd a vízelvezető árokba sodródott. A jármű ezt követően egy fának csapódott, végül a tetejére borulva állt meg. 

A balesetben a gépkocsit vezető férfi megsérült. A helyszínre érkező mentők kórházba szállították további vizsgálatok és ellátás céljából. Az intézkedő rendőrök a sofőr ruházatának átvizsgálása során egy tubust találtak, amely fehér, kristályos állagú, kábítószergyanús anyagot tartalmazott. Az anyagot lefoglalták.

A férfinál elvégzett gyorsteszt amfetamin jelenlétét mutatta ki. Az ügyben a Soproni Rendőrkapitányság kábítószer birtoklásának vétsége miatt büntetőeljárást indított. A rendőrség a baleset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben az ittas és bódult állapotban történő járművezetésre. A hatóság hangsúlyozta, hogy az ilyen állapot jelentősen növeli a közúti balesetek kockázatát, ezért a vezetési képességet befolyásoló szer hatása alatt senki ne üljön volán mögé, írja a Police.hu.

 

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