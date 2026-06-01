100 éve született Marilyn Monroe – Hollywood szexikonjának életét tragédiák árnyékolták

Szexikon, divatdiktátor, színésznő, múzsa, a végzet asszonya, ezek a jelzők mind jól leírják a tragikus életű Marilyn Monroe-t. A színésznőt gyermekkori traumái egészen haláláig kísérték, azonban sokan nem tudják pontosan, milyen életet is élt Hollywood legfényesebb csillaga.

Marilyn Monroe gyermekkora nehézségekkel volt tele

Marilyn Monroe élete minden volt, csak könnyű nem. A gyönyörű színésznő 1926. június 1-jén született Norma Jeane Mortenson néven, a filmiparban dolgozó Gladys Baker gyermekeként. Marilyn édesapjának kilétére sosem derült fény, azonban többször arról mesélt, hogy anyja gyakran mutatott fotókat az igazi édesapjáról. A képeken látható fiatalember pedig megszólításig hasonlított Clark Gable-re.

A szőke ikon sorsa már kisbaba korában megpecsételődött, fiatal édesanyja nem állt készen az anyaságra, ezért pár hónapos korában nevelőotthonba adta gyermekét, ahonnan különböző nevelőszülőkhöz került. Amikor Gladys úgy érezte, hogy talpra állt, visszavette magához Marilynt és egy kis kertes házba költöztek Hollywoodba. A családi idill azonban nem tartott sokáig, az édesanya idegösszeroppanást kapott és kórházba került, majd paranoid skizofréniával diagnosztizálták, életét pedig különböző szanatóriumokban töltötte. Marilynt nem avatták be édesanyja mentális állapotába, csak annyit mondtak, hogy édesanyja elhunyt. A színésznő jóval később, már felnőtt korában tudta meg az igazságot.

Az ekkor 7 éves Marilyn ismét visszakerült az otthonba, öt év alatt pedig összesen hét különböző családnál és három árvaházban fordult meg. A folyamatos változás miatt bizalmatlan volt az emberekkel szemben, amit az is fokozott, hogy három nevelőcsaládnál érte őt szexuális abúzus.

16 éves korában, utolsó nevelőszülője is lemondott róla, mivel külföldön kapott állást. Annak érdekében, hogy többé ne kelljen nevelőszülőknél élnie, Marilyn férjhez ment a szomszédjában lakó 21 éves James Dougherty gyári munkáshoz, ezzel pedig kezdetét vette Marilyn Monroe férjeinek hosszú listája. Kapcsolatuk alatt nem sok közös témájuk volt, leginkább unatkoztak egymás mellett.