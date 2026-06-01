100 éve született Marilyn Monroe – Hollywood szexikonjának életét tragédiák árnyékolták

Szexikon, divatdiktátor, színésznő, múzsa, a végzet asszonya, ezek a jelzők mind jól leírják a tragikus életű Marilyn Monroe-t. A színésznőt gyermekkori traumái egészen haláláig kísérték, azonban sokan nem tudják pontosan, milyen életet is élt Hollywood legfényesebb csillaga.
Marilyn Monroe élete minden volt, csak könnyű nem. A gyönyörű színésznő 1926. június 1-jén született Norma Jeane Mortenson néven, a filmiparban dolgozó Gladys Baker gyermekeként. Marilyn édesapjának kilétére sosem derült fény, azonban többször arról mesélt, hogy anyja gyakran mutatott fotókat az igazi édesapjáról. A képeken látható fiatalember pedig megszólításig hasonlított Clark Gable-re.
A szőke ikon sorsa már kisbaba korában megpecsételődött, fiatal édesanyja nem állt készen az anyaságra, ezért pár hónapos korában nevelőotthonba adta gyermekét, ahonnan különböző nevelőszülőkhöz került. Amikor Gladys úgy érezte, hogy talpra állt, visszavette magához Marilynt és egy kis kertes házba költöztek Hollywoodba. A családi idill azonban nem tartott sokáig, az édesanya idegösszeroppanást kapott és kórházba került, majd paranoid skizofréniával diagnosztizálták, életét pedig különböző szanatóriumokban töltötte. Marilynt nem avatták be édesanyja mentális állapotába, csak annyit mondtak, hogy édesanyja elhunyt. A színésznő jóval később, már felnőtt korában tudta meg az igazságot.
Az ekkor 7 éves Marilyn ismét visszakerült az otthonba, öt év alatt pedig összesen hét különböző családnál és három árvaházban fordult meg. A folyamatos változás miatt bizalmatlan volt az emberekkel szemben, amit az is fokozott, hogy három nevelőcsaládnál érte őt szexuális abúzus.
16 éves korában, utolsó nevelőszülője is lemondott róla, mivel külföldön kapott állást. Annak érdekében, hogy többé ne kelljen nevelőszülőknél élnie, Marilyn férjhez ment a szomszédjában lakó 21 éves James Dougherty gyári munkáshoz, ezzel pedig kezdetét vette Marilyn Monroe férjeinek hosszú listája. Kapcsolatuk alatt nem sok közös témájuk volt, leginkább unatkoztak egymás mellett.
1944 nyara meghatározó időszak volt Marilyn számára. David Conover fényképész fényképeket készített a dolgozó lányokról, ekkor fotózta le Marilynt, akit a legkülönlegesebbnek tartott. A fotónak akkora sikere lett, hogy Marilyn hamarosan szerződést kötött egy modellügynökséggel, ám ez házassága végét is jelentette, hiszen férje és családja óriási szégyennek élte meg a lány által választott karriert. 1951-re egyre többen ismerték meg a színésznő nevét, aki átlagon felüli szépségével hatalmas sikereket aratott. A skatulyák azonban hamar ráragadtak: a “buta szöszi” szereptől sosem tudott szabadulni.
A szépségért súlyos árat fizetett. Hollywood nagyjai szándékosan kreáltak szexszimbólumot a fiatal lányból: barna göndör tincseit szőkére festették és kiegyenesítették, majd kiszedték elől a haját, hogy magasabb legyen a homloka, és fogait is korrigálták, állkapcsába pedig szilikonprotézist ültettek. Habár a világ megőrült érte, ő maga komoly önképzavarral küzdött, önbizalma pedig egyre inkább elfogyott.
Marilyn Monroe örökölte édesanyjától a depresszióra és szorongásra való hajlamát, ami súlyosan nehezítette mindennapjait. Gondjait gyógyszerekkel igyekezett orvosolni, hamarosan függővé vált. Az ötvenes években gyakran emlegették „problémás” színésznőként, akivel nehéz együtt dolgozni: sokszor késett el a forgatásokról, vagy egyáltalán nem jelent meg, elfelejtette a szövegét és többször is újravettek miatta az egyes jeleneteket. Szorongásának és krónikus álmatlanságának enyhítésére amfetamint szedett és alkoholt ivott, a szerek azonban csak fokozták a problémáit.
Miközben mentális problémái egyre csak tetőztek, Marilyn a férfiak terén is sok problémába ütközött. Ízlését sokan vitatják, ugyanis párkapcsolatai rendszerint botránnyal végződtek. Marilyn Monroe első nagy szerelme egy baseball-legenda volt. Marilyn Monroe és Joe DiMaggio igazi álompárnak tűnt, 9 hónapig tartó házasságuk alatt azonban a férfi többször is bántalmazta a színésznőt. Joe a feleségét ugyanis a saját tulajdonaként kezelte. Féltékenykedett és bele akart szólni Marilyn döntéseibe.
Válásuk után Marilyn rövid ideig Marlon Brandoval randevúzott, aki bemutatta őt Arthur Millernek. Arthur Miller és Marilyn Monroe 1956-ban jöttek össze. Öt évig tartó házasságuk alatt Marilyn többször is teherbe esett, majd elvetélt, egészségét pedig csak még inkább rombolta, hogy többször járt abortuszon, valamint endometriózissal küzdött. A felgyülemlő feszültség és Marilyn romló állapota miatt férjével 1961-ben elváltak.
Utolsó kapcsolata egyesek szerint a véget jelentette a színésznőnek. A 60-as években Marilyn Monroe és John F. Kennedy viszonyt folytattak, miközben az elnök házasságban élt. Az amerikai elnök bolondult az ikonért, még a 45. születésnapjára is őt kérte fel, hogy énekelje el neki a Boldog Születésnapot, amely az egyik legikonikusabb előadása lett Marilynnek. A viszonyuk alatt több közös fotó is készült róluk, ám ezeknek többségét mind megsemmisítették.
Nemcsak az Egyesült Államok első emberével folytatott viszonyt a díva, hanem Robert F. Kennedy amerikai főügyésszel is. A színésznő ekkor már rendszeresen járt pszichiáterhez, az általa készített feljegyzésekből pedig sok dologra fény derült, például a terápiás üléseken másról sem beszélt, csak hogy úgy érzi, mindenki kihasználja.
Marilyn állapota egyre csak romlott az elnök pedig kizárta őt az életéből, hiszen egyre kockázatosabbá vált a viszonyuk. Bobbyval továbbra is találkozgatott, sőt a pletykák szerint az egyik Kennedy fivér teherbe is ejtette. Néhány nappal a halála előtt felhívta egy közeli barátját, hogy elújságolja neki, hogy Bobby Kennedy feleségül fogja venni. Ekkor az elnök ráparancsolt a testvérére, hogy ő is szakítsa meg a kapcsolatát Marilynnel, mivel túl nagy kockázattal járt, amit a Kennedy testvérek karrierje bánt volna.
Végül Bobby is elhagyta, ami csak még jobban összetörte a színésznőt. A pletykák szerint Marilyn Monroe a halála előtti hetekben azzal fenyegetőzött, hogy felfedi kapcsolatát Kennedy elnökkel és testvérével. Ennek kapcsán számtalan összeesküvés-elmélet született, melyek azt állítják, hogy a Kennedy családnak köze volt a halálához.
Marilyn Monroe halála is majdnem olyan híressé vált, mint ő maga. Marilynt 1962. augusztus 5-én hajnalban saját pszichiátere, Ralph Greenson találta holtan brentwoodi otthonában. A házvezetőnő hívta oda, aki állítólag egy furcsa érzéssel ébredt fel hajnali háromkor, érezte, hogy valami szörnyűség történt. A toxikológiai vizsgálat kimutatta, hogy a halál oka barbiturát-túladagolás volt. Vérében a halálos mennyiség többszörösét találták. A véletlen túladagolás lehetősége emiatt kizárható volt, és öngyilkosságot állapítottak meg. A vizsgálat szerint összesen 45 tablettát vett be, furcsaság azonban, hogy az ágya mellett nem találtak vizes poharat, a boncolás pedig nem mutatta ki a pirulák emésztésből származó maradékot sem. Ekkor kezdődtek az összeesküvés elméletek, melyek szerint a szexszimbólumot meggyilkolták. 1982-ben a Los Angeles-i kerületi ügyész is vizsgálatot rendelt az ügyben, de nem találtak bűncselekményre utaló jelet, így a nyomozást újra lezárták.
