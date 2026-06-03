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Elsőbbségadás elmulasztása miatt történt cserbenhagyásos baleset – segítségnyújtás nélkül hajtott el a károkozó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors cserbenhagyásos gázolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 14:55
cserbenhagyásos balesetbaleset
A sofőr az ütközés elkerülése érdekében félrerántotta a kormányt. A cserbenhagyásos baleset okozója elhajtott a helyszínről.
CJA
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A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy ismeretlen sofőr ellen, aki cserbenhagyásos balesetet okozott a 821-es úton.

Cserbenhagyásos baleset történt győrben
Cserbenhagyásos baleset történt győrben (fotó: Rendőrség)

Szabálytalan előzés vezetett a cserbenhagyásos balesethez 

A baleset 2026. május 29-én 15 óra körül történt a Bakonyi úton, a 2-es kilométerszelvény közelében. Egy ismeretlen jármű vezetője az előtte haladó autó előzésébe kezdett, azonban nem biztosított elsőbbséget a szemből érkező járműnek.

A szabálytalan manőver miatt a másik sofőr az ütközés elkerülése érdekében félrerántotta a kormányt, majd a forgalmi sávokat elválasztó szalagkorlátnak hajtott, végül egy közúti jelzőtáblának ütközve állt meg.

A feltételezett okozó - aki ellen a 08010/2147/2026. számú büntetőeljárás indult - a balesetet követően segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

A rendőrség jelenleg az elkövető azonosításán dolgozik, és a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, valamint a 96/520-092, 96/520-094 és a 112-es telefonszámokon - írja a police.hu.

 

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