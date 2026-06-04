Gyászol a magyar rendőrség: egy igazi legenda távozott

Gyászol a rendőrség: 63 évesen elhunyt dr. Zélity László rendőr ezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság korábbi vezetője. A hírt a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte.

A rendőrséget nagy csapás érte.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Veszteség a rendőrségen

Dr. Zélity László 1991-ben lépett a rendőri pályára, amihez egész életében hű maradt. Szakmai előmenetele során több vezetői pozíciót is betöltött: 2000-től a Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának élére került, majd 2006 szeptemberétől a kapitányság vezetőjeként folytatta munkáját. Munkáját több alkalommal is elismerték. Számos szakmai és társadalmi kitüntetésben részesült, 2008-ban pedig rendőr ezredessé léptették elő, valamint rendőrségi főtanácsosi címet kapott.

Több mint harminc éven keresztül szolgált a rendőrség állományában. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint tevékenysége során Szeged és a környező települések biztonságának fenntartásában is szerepet vállalt. A rendőrség kiemelte, hogy közel tizenkét éves kapitányságvezetői munkáját a szakmai maximalizmus, az igazságérzet és a kollégái iránti tisztelet jellemezte. A közlemény szerint a hivatás számára nem csupán munkát, hanem életformát jelentett. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai részvétüket fejezték ki a családnak és a hozzátartozóknak.