Merre lehet? Több, mint egy hónapja nem találják az angyalarcú kislányt

Nagy erőkkel keres a rendőrség egy eltűnt, 13 éves kislányt Debrecenben. A rendőrségi körözés szerint Sz. Szintiának még április 26-án veszett nyoma, az azóta a felkutatására tett erőfeszítések eddig sikertelenek voltak - írja a HAON.

A személyleírás szerint a fiatal lány 150 cm alatti magasságú, testsúlya 41-50 kg körül lehet, testalkata vékony. Hátig érő, hullámos, barna haja, valamint barna szeme van.

A körözést elrendelő szerv a Debreceni Rendőrkapitányság, ha bármi információt tud valaki a lány hollétéről, személyesen a kapitányságon (4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 4.), valamint telefonon az (06 52) 516 400/2247 számon tehet bejelentést, emellett felhívhatja a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számot is.



