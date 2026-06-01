BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Extrém gyorshajtás miatt akár börtönbe is kerülhet az Audi sofőrje

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyorshajtás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 17:55
Audibüntetés
Mintegy 280 kilométer/órás sebességgel száguldott az autópályán. Az extrém gyorshajtás kemény büntetésekkel jár.

Extrém gyorshajtás szemtanúi lehettek a hatóságok: egy sofőr mintegy 280 kilométer/órás sebességgel száguldott az autópályán.

Az extrém gyorshajtás akár börtönbüntetést is vonhat magaután
Az extrém gyorshajtás akár börtönbüntetést is vonhat maga után Fotó: Gendarmerie de la Haute-Savoie Facebook oldala / Kisalföld.hu

Extrém gyorshajtás miatt akár börtönbüntetésre is ítélhetnek egy francia sofőrt

Elképesztő sebességgel száguldott egy francia sofőr egy Audi RS3 típusú autójával. A francia hatóságok az A40-es pályán „fogták” a nagy sebességgel haladó sofőrt, aki 287 km/órás sebességgel száguldott az autópályán. A hivatalosan figyelembe vett, korrigált érték végül 272 km/óra lett, de még ez a sebesség is több mint a kétszerese az ezen a szakaszon megengedett 130 km/órás sebességnek.

A rendőrség nem tudta megállítani a helyszínen a sofőrt, ennek ellenére nem ússza meg a gyorshajtást, ugyanis egy napon belül sikerült a francia hatóságoknak beazonosítani a férfit, aki később elismerte a gyorshajtást. Jogosítványát bevonták, az autóját lefoglalták, és még büntetőeljárást is indítottak vele szemben. Azonban nem csak ő volt az egyetlen gyorshajtó: aznap egy másik jármű esetében is 232 km/órás sebességet mutattak a műszerek.

Büntetett előítélet is járhat az extrém gyorsaságért

A bpiautosok.hu szerint ekkora sebességnél már nem puszta szabályszegésről van szó, itt már más közlekedők súlyos veszélyeztetése is szóba kerül, így a sofőrök komoly következményre számíthatnak. Franciaországban a jelentős, legalább 50 km/órás sebességtúllépést már az első alkalommal is bűncselekménnyel kezelhetik a hatóságok. A gyorshajtó akár 3750 eurós (átszámítva nagyjából 1,3 millió forint) bírság, emellett három hónap börtön, illetve a jármű végleges elkobzása, valamint büntetett előítélet is járhat - olvasható a Kisalföld.hu cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu