Extrém gyorshajtás miatt akár börtönbe is kerülhet az Audi sofőrje

Extrém gyorshajtás szemtanúi lehettek a hatóságok: egy sofőr mintegy 280 kilométer/órás sebességgel száguldott az autópályán.

Az extrém gyorshajtás akár börtönbüntetést is vonhat maga után Fotó: Gendarmerie de la Haute-Savoie Facebook oldala / Kisalföld.hu

Extrém gyorshajtás miatt akár börtönbüntetésre is ítélhetnek egy francia sofőrt

Elképesztő sebességgel száguldott egy francia sofőr egy Audi RS3 típusú autójával. A francia hatóságok az A40-es pályán „fogták” a nagy sebességgel haladó sofőrt, aki 287 km/órás sebességgel száguldott az autópályán. A hivatalosan figyelembe vett, korrigált érték végül 272 km/óra lett, de még ez a sebesség is több mint a kétszerese az ezen a szakaszon megengedett 130 km/órás sebességnek.

A rendőrség nem tudta megállítani a helyszínen a sofőrt, ennek ellenére nem ússza meg a gyorshajtást, ugyanis egy napon belül sikerült a francia hatóságoknak beazonosítani a férfit, aki később elismerte a gyorshajtást. Jogosítványát bevonták, az autóját lefoglalták, és még büntetőeljárást is indítottak vele szemben. Azonban nem csak ő volt az egyetlen gyorshajtó: aznap egy másik jármű esetében is 232 km/órás sebességet mutattak a műszerek.

Büntetett előítélet is járhat az extrém gyorsaságért

A bpiautosok.hu szerint ekkora sebességnél már nem puszta szabályszegésről van szó, itt már más közlekedők súlyos veszélyeztetése is szóba kerül, így a sofőrök komoly következményre számíthatnak. Franciaországban a jelentős, legalább 50 km/órás sebességtúllépést már az első alkalommal is bűncselekménnyel kezelhetik a hatóságok. A gyorshajtó akár 3750 eurós (átszámítva nagyjából 1,3 millió forint) bírság, emellett három hónap börtön, illetve a jármű végleges elkobzása, valamint büntetett előítélet is járhat - olvasható a Kisalföld.hu cikkében.