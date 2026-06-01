„Nem csak munkahelyi abúzus történt” – Csőre Gábor kitálalt a durva igazságról Eszenyi Enikő botrányában!

A színházi szakmát és a közvéleményt is valóságos sokként érte a hír anno. Hat évvel ezelőtt Eszenyi Enikő hatalmas botrány közepette, a munkatársaival szembeni verbális és fizikai abúzus vádjai miatt kényszerült távozni a Vígszínház éléről. Akkor szó sem volt megbánásról, most viszont, hogy a debreceni színház hirtelen visszalépett a közös munkától, rendezőnő tollat ragadott erre reagálva.

Eszenyi Enikő bocsánatot kért a kollégáitól, de igazi bocsánat kérésről beszélhetünk?

Az TV2 stúdiójában megszólaló Csőre Gábor színművész a botrány idején a Vígszínház szakszervezeti vezetője volt, testközelből nézte végig a drámát. Őszintén elmondta, hogy bár ő maga a megbocsátás mellett döntött, teljes mértékben megérti azokat a kollégáit, akiknél kinyílt a bicska a zsebben Eszenyi szavait olvasva.

„Meg lehetne bocsájtani. De nincs értelme megbocsájtani annak, aki nem kér bocsánatot, de valaki szerint ez mérföldkő: hogy ő bocsánatot kért. Bennem is egyébként feltorlódtak nagyon erős gondolatok, és őszintén szólva gondolkodtam azon, hogyan reagáljak erre az egészre. Nem sok időt adtam magamnak: elmondtam a Miatyánkot, és utána reagáltam rá. Én elfogadtam ezt a bocsánatkérést, de hozzáteszem, hogy mindenkinek teljesen saját személyes joga az, hogy erre hogyan reagál, hogy mondattanilag elemzi a bocsánatkérés szövegét, vagy szövegileg a szavakat kapcsolja eseményekhez. Mindenkinek szíve joga, és mindenkinek egyéni döntése. Abban viszont a Lengyel Tamásnak és a Molnár Áronnak tökéletesen igaza van, hogy ez őket felháborítják, hiszen én ennek a szervezeti részében benne voltam. És tudom, hogy nem feltétlenül csak munkával kapcsolatos abúzusok történtek.”

Súlyos vádak: Elhallgatott vizsgálati jelentések

Csőre Gábor szavaiból kiderül, hogy a háttérben sokkal sötétebb dolgok zajlottak, mint amit a nagyközönség láthatott. A színész szerint ráadásul a főváros vezetése pontosan tudta, mi folyik a teátrum falai között, mégis megpróbálták elmaszatolni az ügyet, sőt, a botrány kirobbanásakor felállított vizsgálóbizottság is finoman szólva komolytalan volt. A színész így emlékezett vissza a felháborító részletekre: