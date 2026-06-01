Összedőlt épület: romok alá szorult egy munkás Székesfehérváron - galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 17:58
Borzalmas tragédia történt Székesfehérváron: összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes egykori irodaház. Képeken az összedőlt épületnél készült drámai mentőakció részletei.

Ahogy már megírtuk, Székesfehérváron egy ipari területen lévő, bontás alatt álló négyemeletes épület omlott össze, maga alá temetve egy ott dolgozót. Értesüléseink szerint jelenleg is próbálják a hatóságok kiszabadítani a sérültet az összedőlt épületből.

A helyszínre a katasztrófavédelem és több speciális mentőegység is nagy erőkkel vonult ki / Fotó: Markovics Gábor

Ezekben a pillanatokban zajlik a mentés

A tűzoltók már órák óta dolgoznak a romok között, a sérült kimentése rendkívül nehéz, mivel az épület instabil. A megmaradt szerkezetet darukkal is stabilizálják, hogy elkerüljék a további omlást. A mentés során kézi erővel távolítják el a törmeléket, a sérült férfi életben van és kommunikál a mentőkkel

Az összedőlt épület borzalmas látványt nyújt / Fotó: Markovics Gábor

Összedőlt épület: nem volt szükség a keresőkutyákra

A keresőkutyákra végül nem volt szükség, mert a férfit gyorsan lokalizálták. A kiszabadítása jelenleg is tart, a hatóságok vizsgálják az omlás okát.

Galéria: Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron – galéria
Fotó: Markovics Gábor
