Összedőlt épület: romok alá szorult egy munkás Székesfehérváron - galéria

Ahogy már megírtuk, Székesfehérváron egy ipari területen lévő, bontás alatt álló négyemeletes épület omlott össze, maga alá temetve egy ott dolgozót. Értesüléseink szerint jelenleg is próbálják a hatóságok kiszabadítani a sérültet az összedőlt épületből.
A tűzoltók már órák óta dolgoznak a romok között, a sérült kimentése rendkívül nehéz, mivel az épület instabil. A megmaradt szerkezetet darukkal is stabilizálják, hogy elkerüljék a további omlást. A mentés során kézi erővel távolítják el a törmeléket, a sérült férfi életben van és kommunikál a mentőkkel.
A keresőkutyákra végül nem volt szükség, mert a férfit gyorsan lokalizálták. A kiszabadítása jelenleg is tart, a hatóságok vizsgálják az omlás okát.
