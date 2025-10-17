Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Drámai fordulat a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében: ezt tette a gyászoló édesapa

Nagydorog
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 16:00
gyásznagydorogi csecsemőgyilkosságtragédia
Felbontotta az eljegyzést az augusztus 20-án meggyilkolt, kéthetes kisbaba édesapja a bűncselekménnyel gyanúsított anyával. A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetője továbbra is a kalocsai börtönben tölti letartóztatását.
Mint arról a Bors beszámolt, augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes kisbaba. Az egyenruhások nagy erőkkel keresni kezdték Zalánkát, de csak a holttestét találták meg a falu határában. A nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán most újabb részlet látott napvilágot.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória már nem menyasszony
A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória már nem menyasszony / Fotó: Bors

A nyomozók hamar megállapították, hogy az újszülött gyilkosság áldozata lett. A bűncselekmény elkövetésével az anyát, a 25 éves Viktóriát gyanúsítják, a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását. Jelenleg a kalocsai börtönben tartják fogva.

Attila, Viktória vőlegénye eleinte teljes mellszélességgel kiállt a párja mellett, és kijelentette: biztos élete szerelme ártatlanságában. A 21 éves férfi azonban időközben elbizonytalanodott.

Sajnos nagyon sok jel utal arra, hogy Viktóriának köze lehet az ártatlan kisfiam halálához. Ellene szólnak a bizonyítékok is

 – mondta a férfi lapunknak.

Azon a bizonyos napon Viktória először indult sétálni a kisfiával, miután a kórházból hazavitte. Beültette a babakocsiba és kitolta az utcára. De mi történt ezután? A nő a rendőröknek azt állította, hogy az úton egyszer csak meglátott egy fekete autót, a következő pillanatban pedig elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak az üres babakocsit találta maga mellett. Állítása szerint leütötték, amit szerinte a sérülései is alátámasztanak. A nyomozók minden felmerülő lehetőséget vizsgálnak. Azt is, hogy a kisfiú egyáltalán még életben volt-e, amikor az anyja elvitte otthonról.

A nagydorogi csecsemőgyilkosságot az apa nem tudja feldolgozni

A gyászoló apa, a tragédia óta eltelt csaknem két hónap alatt folyamatosan azon gondolkodott, mi történhetett valójában.

Hallottam már olyanról, hogy sikerült magát tisztáznia valakinek, akit meggyanúsítottak és letartóztattak, de azért nem ez a jellemző. Bármennyire is szerettem volna megbízni a menyasszonyomban, már egyáltalán nem vagyok biztos az ártatlanságában. Mégis, kinek állhatott volna érdekében egy 2 hetes kisfiút csak azért elrabolni, hogy végezzen vele? Viktória a börtönből a néhány héttel ezelőtti születésnapom alkalmából megüzente nekem, hogy szeret. Ez egyáltalán nem töltött el jó érzéssel. Úgy döntöttem, hogy felbontom a jegyességet – árulta el Attila.

nagydorogi csecsemőgyilkosság
Attila sosem felejti el a kisfiát / Fotó: Olvasói

A férfi már a Viktóriával és a kisfiával közös otthonából is elköltözött, és Zalánka személyes holmiját, illetve a Viktória jegygyűrűjét is magával vitte:

A terhesség után a volt menyasszonyom ujjai felvizesedtek, ettől pedig bedagadtak. Ennek köszönhetem, hogy az ékszert le kellett vennie, és pontosan tudtam, hova tette. Természetesen nem tartottam meg, és nem törődve azzal a közel 200 ezer forinttal, amennyiért megvásároltam, bedobtam a folyóba.


 

 

