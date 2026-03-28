Nagydorogi csecsemőgyilkosság: pszichiáter vizsgálta a gyanúsított anyát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 16:00
Továbbra is zajlik a nyomozás a gyanú szerint a saját kisbabájával végző nő ellen. A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételeztet elkövetőjét legutóbb egy hónappal ezelőtt vetették alá pszichiátriai vizsgálatnak, aminek eredménye befolyásolhatja Viktória büntethetőségének mértékét.
Mint arról a Bors beszámolt., 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy mindössze 2 hetes újszülött eltűnt. A rendőrség azonnal nagy erőkkel kezdte Zalánkát keresni, de órákkal később csak a holttestét találták meg a faluja határában, és megállapították, hogy a kisfiút megölték. A nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével az édesanyát, Viktóriát gyanúsítják.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetője
A  nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát gyanúsítják  / Fotó: Bors

Molnár Péter, Viktória ügyvédje lapunkat most arról tájékoztatta, hogy a nyomozás továbbra is zajlik, vagyis vádemelési javaslatra eddig nem került sor.

Egy hónappal ezelőtt a védencemen elvégezték a szakértői vizsgálatot, immár személyesen. Ebben pszichiáter és pszichológus is részt vett. Figyelembe veszik majd a gyanúsított kórtörténetét és az érzelmi állapotát is

 – mondta a jogász.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának ügyében döntés várható

A szakvélemény alapján állapítják meg, hogy Viktória a bűncselekmény idején milyen elmeállapotban volt. Elméletileg az is elképzelhető, hogy kiderül, hogy a nő a szörnyű bűncselekmény elkövetésekor nem volt beszámítható, és ezért nem büntethető, bár valószínűbb, hogy a szakvélemény alapján a tett enyhébb megítélés alá esik.

A letartóztatásban levő nőt a börtönben az édesanyja látogatja. Olga hisz a lánya ártatlanságában. Ha teheti, csomagot is visz a bajban levő gyermekének. Viktória a fogva tartása körülményeire nem panaszkodik. Jelenleg nem dolgozik, igaz, az előzetesben levők ezt a főszabály szerint csak külön engedéllyel tehetik.

A nőnek egyébként egy nagyobb gyermeke is van. Róla jelenleg az édesapja gondoskodik, és állítólag csak néhanapján tesz említést Viktóriáról. Azt, hogy mivel gyanúsítják az édesanyját, nem mondták el neki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
