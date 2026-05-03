"Csak az Isten ítélkezhet a lányom felett!" – így tölti a mindennapjait a rácsok mögött a nagydorogi csecsemőgyilkossággal vádolt anya

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 20:00 / FRISSÍTÉS: 2026. május 03. 20:32
Az anyák napját is börtöncellájában tölti az a fiatal nő, aki a gyanú szerint tavaly augusztus 20-án kioltotta kéthetes kisfia életét. A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetőjében egyedül az édesanyja, Olga tartja a lelket.

Változó a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória lelki állapota. Egyedül az édesanyja, Olga támogatására számíthat. A fiatal nő tavaly augusztus 20-án tett bejelentést a gyermeke eltűnéséről, az egyenruhások pedig órákkal később megtalálták Zalánka holttestét a települése határában.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt tartóztatták le az anyát Fotó: Bors

Viktória először azt állította, hogy az utcán sétálva maga előtt tolta a babakocsiban fekvő kisfiát, majd hirtelen megjelent egy fekete autó, a következő pillanatban pedig a nő elvesztette az eszméletét. Mire magáéhoz tért – mondta ő –, már csak a hűlt helyét találta Zalánkának. A rendőrök mindezt túl zavarosnak találták, a gyanújuk pedig a fiatal nőre terelődött. Három nappal később a bíróság elrendelte Viktória letartóztatását. Az anyát azóta is a kalocsai börtönben tartják fogva.

Olga közvetlenül a tragédia után a Borsnak kifejtette: biztos a lánya ártatlanságában.

"Viktória jó anya! Szeretettel gondoskodott Zalánkáról, és az előző kapcsolatából származó nagyobbik fiáéról, Mátéról is" – mondta. Olga a ma már hatéves, az édesapjánál levő unokáját rendszeresen látogatja.

A középkorú nő a Borsnak elmondta: a lánya nagyon rosszul viseli a börtönkörülményeket.

"Mikor megkérdezem tőle, hogy van, mindig visszakérdez, hogy mégis hogy lehetne a rácsok mögött. A tragédia körülményeiről nem beszélünk, csak arról, hogy nagyon szeret bennünket" – mesélte Olga.

Olga tarja a lelket a lányában Fotó: Bors

Az anya, a kérdésre, hogy még mindig ártatlannak gondolja-e Viktóriát, kitérő választ adott:

"Csak az Isten ítélkezhet a lányom felett! Az biztos, hogy én mindennap kimegyek a temetőbe Zalánkához, hiszen az a kisfiú az én szeretett unokám. Amíg élek, így fogok arra a gyermekre gondolni" – fejezte be Olga.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
