"Csak az Isten ítélkezhet a lányom felett!" – így tölti a mindennapjait a rácsok mögött a nagydorogi csecsemőgyilkossággal vádolt anya

Változó a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória lelki állapota. Egyedül az édesanyja, Olga támogatására számíthat. A fiatal nő tavaly augusztus 20-án tett bejelentést a gyermeke eltűnéséről, az egyenruhások pedig órákkal később megtalálták Zalánka holttestét a települése határában.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt tartóztatták le az anyát

Viktória először azt állította, hogy az utcán sétálva maga előtt tolta a babakocsiban fekvő kisfiát, majd hirtelen megjelent egy fekete autó, a következő pillanatban pedig a nő elvesztette az eszméletét. Mire magáéhoz tért – mondta ő –, már csak a hűlt helyét találta Zalánkának. A rendőrök mindezt túl zavarosnak találták, a gyanújuk pedig a fiatal nőre terelődött. Három nappal később a bíróság elrendelte Viktória letartóztatását. Az anyát azóta is a kalocsai börtönben tartják fogva.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja gyászol

Olga közvetlenül a tragédia után a Borsnak kifejtette: biztos a lánya ártatlanságában.

"Viktória jó anya! Szeretettel gondoskodott Zalánkáról, és az előző kapcsolatából származó nagyobbik fiáéról, Mátéról is" – mondta. Olga a ma már hatéves, az édesapjánál levő unokáját rendszeresen látogatja.

A középkorú nő a Borsnak elmondta: a lánya nagyon rosszul viseli a börtönkörülményeket.

"Mikor megkérdezem tőle, hogy van, mindig visszakérdez, hogy mégis hogy lehetne a rácsok mögött. A tragédia körülményeiről nem beszélünk, csak arról, hogy nagyon szeret bennünket" – mesélte Olga.

Olga tarja a lelket a lányában

Az anya, a kérdésre, hogy még mindig ártatlannak gondolja-e Viktóriát, kitérő választ adott:

"Csak az Isten ítélkezhet a lányom felett! Az biztos, hogy én mindennap kimegyek a temetőbe Zalánkához, hiszen az a kisfiú az én szeretett unokám. Amíg élek, így fogok arra a gyermekre gondolni" – fejezte be Olga.