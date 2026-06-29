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Tragédia a síneken: tilos jelzésen száguldott át a halálba a mozdonyvezető, több mint 100 utassal a fedélzeten

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 29. 14:00
balesetvonathalott
A 60 éves Shaun Burton mozdonyvezető életét vesztette, és több mint 100 ember megsérült a június 19-ei, Bedford közelében történt vasúti balesetben.
N.T.
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Vasúti Balesetvizsgáló Hivatal (RAIB) közlése szerint a pénteken Bedford közelében történt balesetben elhunyt mozdonyvezető néhány pillanattal az ütközés előtt áthaladt egy tiltó jelzésen. A 60 éves mozdonyvezető, Shaun Burton meghalt, és több mint 100 ember megsérült, amikor a London felé tartó egyik vonat pénteken hátulról nekiütközött egy másik szerelvénynek.

Tragédia a síneken: tilos jelzésen száguldott át a halálba a mozdonyvezető
Tragédia a síneken: tilos jelzésen száguldott át a halálba a mozdonyvezető Fotó: unsplash.com

Tragédia a síneken: tilos jelzésen száguldott át a halálba a mozdonyvezető, több mint 100 utassal a fedélzeten 

A RAIB előzetes megállapításai szerint a Burton által vezetett vonat nem állt meg a piros jelzésnél, hanem közvetlenül áthaladt rajta a baleset előtt. Az ütközést követően mintegy 102 embert kellett kórházban ellátni, közülük 53-an továbbra is kórházi kezelés alatt állnak, nyolcan pedig kritikus állapotban vannak. 

A nyomozók közölték, hogy a 15:50-kor Nottinghamből a londoni St Pancras pályaudvarra tartó East Midlands Railway járat váratlanul megállt, miután meghibásodott az automatikus figyelmeztető rendszere. A meghibásodás miatt a vonat fékrendszere automatikusan működésbe lépett, miközben a szerelvény a London felé vezető gyors vágányon állt. Ennek következtében a biztosítóberendezés a vonat mögötti jelzőt pirosra állította, hogy megvédje az álló szerelvényt a közeledő vonatoktól.

A RAIB közlése szerint a térfigyelő kamerák felvételei azt mutatják, hogy a 16:40-kor Corbyból a londoni St Pancras pályaudvarra tartó East Midlands Railway járat két sárga előjelzőn haladt át, mielőtt megközelítette a WH154-es jelzőt.

A hivatal hozzátette, hogy egyelőre nem lehet megállapítani, milyen jelzést kapott a mozdonyvezető a vonat automatikus figyelmeztető rendszerétől. A nyomozók szerint a felvételeken az is látható, hogy a WH154-es jelző pirosat mutatott, amikor a vonat megközelítette, majd elhaladt mellette.

A vizsgálat továbbra is folyamatban van, melynek során megvizsgálják a balesethez vezető események sorrendjét, a vonaton működő biztonsági rendszerek teljesítményét, valamint azokat a körülményeket, amelyek miatt a nottinghami járat a nyílt pályán megállt – tájékoztatott a The Mirror

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