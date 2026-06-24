Eleged van abból, hogy megsérül a feladott bőröndöd a repülés során? Mutatjuk melyikben nem fogsz csalódni

Minden bizonnyal az utazások egyik legstresszesebb része a reptéri csomagfeladás – sokan nem is szeretnek feladott bőrönddel utazni, azonban nem minden esetben megoldható, hogy csak kézi poggyászt vigyünk magunkkal.

Megsérült a feladott bőrönd? Az alábbiakat érdemes megszívlelni.

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Ezért döntik el a kerekek a bőrönd sorsát.

Puha vagy kemény fedeles? Meglepő a válasz.

Garancia, anyag, biztosítás: itt nem érdemes spórolni.

Nem szeretünk feladott bőrönddel utazni, de néha elkerülhetetlen

Azt is tudjuk, hogy a repülőterek poggyászkezelése általában nem zajlik éppen „kesztyűs kézzel”, hogy sok esetben az egyébként kifogástalan állapotban feladott bőröndjeinket ütött-kopott, betört, beszakadt állapotban kapjuk vissza, hiányzik a becsomagolt személyes tárgyaink jó része is, vagy még rosszabb esetben az egész bőrönd eltűnik.

Egy poggyászkezelőként dolgozó tiktoker azonban megosztotta tapasztalatait a Redditen arra vonatkozólag, hogy milyen bőröndöt érdemes vásárolni, hogy a lehető legkevesebb sérülés érje a csomagot útközben.

A kerék fontos!

Adam, a tiktoker elmondta, hogy

azok a legrosszabb bőröndök, amelyeknek nincsenek kerekei, szóval kézzel kell őket egymásra raknunk a raktérben, ami elég hosszadalmas procedúra."

Vagyis, ha a bőröndnek nincsenek kerekei, akkor a rakodóknak dobniuk kell a csomagot, hogy tartani tudják a tervezett időpontokat, és ilyen eseteben már előfordulhatnak bőrönd-balesetek.

Rakodás szempontjából fontos, hogy legyen a bőröndön kerék, mert így nem kell dobálniuk a rakodó munkásoknak.

Fotó: ThamKC / Shutterstock

Ha már legalább két kereke van egy poggyásznak, azt könnyebb legurítani a rakodótérbe, így megkönnyíti, illetve felgyorsítja a poggyászkezelők munkáját. A legrosszabb azonban az, amikor egy négy kerekes bőrönd valamelyik kereke beragad, nem gurul, és emiatt könnyen felborul a bőrönd. Alapvetően azonban a rakodás szempontjából a négykerekes bőröndök a legideálisabbak.

Milyen további kritériumoknak kell megfelelni egy ideális bőröndnek?

Nyilván a legfontosabb, hogy átlag két heti ruhát könnyen bele lehessen csomagolni, és érdemes drágább bőröndökre is áldozni, amelyekhez a gyártó cég a légitársaság által okozott károk elleni élettartam garanciát, netán javítókészletet is kínál.