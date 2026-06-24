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Megsérült a feladott bőründöd repülés közben? Ezek lehetnek az okok.

Eleged van abból, hogy megsérül a feladott bőröndöd a repülés során? Mutatjuk melyikben nem fogsz csalódni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 15:00
kársérülésbőrönd
Aki gyakran utazik, minden bizonnyal megtapasztalta már a feladott csomagokkal járó kellemetlenségeket: amikor a feladásnál még kifogástalan állapotú, kemény fedeles útitáska betörik, az anyag végighasad a cipzár mentén, vagy letörik a kereke. Éppen ezért most összegyűjtöttük azokat a szempontokat, amelyeket egy feladott bőrönd kiválasztásánál feltétlenül érdemes figyelembe venni.
Oroszi Rita
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Minden bizonnyal az utazások egyik legstresszesebb része a reptéri csomagfeladás – sokan nem is szeretnek feladott bőrönddel utazni, azonban nem minden esetben megoldható, hogy csak kézi poggyászt vigyünk magunkkal.

Megsérült feladott bőrönd a reptéri futószalagon.
Megsérült a feladott bőrönd? Az alábbiakat érdemes megszívlelni.
Fotó: ThamKC /  Shutterstock 
  • Ezért döntik el a kerekek a bőrönd sorsát.
  • Puha vagy kemény fedeles? Meglepő a válasz.
  • Garancia, anyag, biztosítás: itt nem érdemes spórolni.

Nem szeretünk feladott bőrönddel utazni, de néha elkerülhetetlen

Azt is tudjuk, hogy a repülőterek poggyászkezelése általában nem zajlik éppen „kesztyűs kézzel”, hogy sok esetben az egyébként kifogástalan állapotban feladott bőröndjeinket ütött-kopott, betört, beszakadt állapotban kapjuk vissza, hiányzik a becsomagolt személyes tárgyaink jó része is, vagy még rosszabb esetben az egész bőrönd eltűnik.

Egy poggyászkezelőként dolgozó tiktoker azonban megosztotta tapasztalatait a Redditen arra vonatkozólag, hogy milyen bőröndöt érdemes vásárolni, hogy a lehető legkevesebb sérülés érje a csomagot útközben.

A kerék fontos!

Adam, a tiktoker elmondta, hogy 

azok a legrosszabb bőröndök, amelyeknek nincsenek kerekei, szóval kézzel kell őket egymásra raknunk a raktérben, ami elég hosszadalmas procedúra."

Vagyis, ha a bőröndnek nincsenek kerekei, akkor a rakodóknak dobniuk kell a csomagot, hogy tartani tudják a tervezett időpontokat, és ilyen eseteben már előfordulhatnak bőrönd-balesetek.

Ép, sérülésmentes kerekes bőröndök egy reptéri futószalagon a csomagkiadásnál.
Rakodás szempontjából fontos, hogy legyen a bőröndön kerék, mert így nem kell dobálniuk a rakodó munkásoknak. 
Fotó: ThamKC /  Shutterstock 

Ha már legalább két kereke van egy poggyásznak, azt könnyebb legurítani a rakodótérbe, így megkönnyíti, illetve felgyorsítja a poggyászkezelők munkáját. A legrosszabb azonban az, amikor egy négy kerekes bőrönd valamelyik kereke beragad, nem gurul, és emiatt könnyen felborul a bőrönd. Alapvetően azonban a rakodás szempontjából a négykerekes bőröndök a legideálisabbak.

Milyen további kritériumoknak kell megfelelni egy ideális bőröndnek?

Nyilván a legfontosabb, hogy átlag két heti ruhát könnyen bele lehessen csomagolni, és érdemes drágább bőröndökre is áldozni, amelyekhez a gyártó cég a légitársaság által okozott károk elleni élettartam garanciát, netán javítókészletet is kínál.

A legideálisabb, ha strapabíró nejlonból készül, így elkerülhetjük a kemény fedelesek gyerekbetegségét, a betörést, ugyanakkor mégis elegáns és tartós. Ezek a puha fedeles bőröndök általában hosszabb élettartamúak is, mint az ABS műanyagból vagy polikarbonátból készült kemény fedelesek. Persze a kemény, vagy puha fedeles bőröndök kérdése mindig is olyan vita volt, amely – kis túlzással – családokat szakított szét.

Befóliázotrt bőröndök egy reptéri csomagszállító kézikocsin.
A legbiztonságosabb, ha bőröndünkre csomagbiztosítást kötünk, illetve az út előtt befóliáztatjuk. 
Fotó: ThamKC /  Shutterstock 

Az sem utolsó szempont, hogy az állítható magasságú fogantyúk, a mágnesesen záródó kerekek a gyorsaságot és jó manőverezhetőséget könnyítik meg, különösen, ha a bőrönd maximálisan tele van.

Legvégső esetben pedig érdemes utazás előtt poggyászbiztosítást kötni, illetve befóliáztatni a feladandó bőröndünket.

Nézd meg, mit tehetsz, ha repülés közben megsérül a feladott poggyászod:

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