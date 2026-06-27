Sokkot kapott a takarítószemélyzet: az ismert modell holttestét találták meg egy bőröndben egy bérelt lakás fürdőszobájában

A 36 éves modell, Natalia Villalba Angarita holttestére a kolumbiai fővárosban, Bogotában, egy bérelt lakás fürdőszobájában bukkantak rá, egy bőröndbe rejtve.

Dermesztő jelenet fogadta a takarítókat: egy bőröndben találták meg a modell holttestét

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Sokkoló felfedezés: egy bőröndben találták meg a kolumbiai modell holttestét, brit férfit keres a rendőrség

A megrázó felfedezést a takarítószemélyzet tette, miután a bérleti időszak lejártát követően beléptek a hetedik emeleti lakásba. A nő földi maradványait egy szürke bőröndben találták meg a fürdőszobában, miközben a zuhany továbbra is folyt. Natalia eredetileg Cúcutából, Kolumbia északi részéről származó modell volt.

A helyszínen talált személyes tárgyai között két útlevele is szerepelt: egy lejárt érvényességű és egy olyan, amelyben friss spanyolországi utazásokra utaló bejegyzések és pecsétek voltak.

A rendőrség az esetet feltételezett szándékos emberölésként és erőszakos halálesetként kezeli. Az igazságügyi szakértők az összegyűjtött bizonyítékokat – köztük az ujjlenyomatokat és más nyomokat – további elemzésre küldték.

Jelenleg boncolás zajlik annak megállapítására, hogy pontosan mi okozta Natalia halálát, illetve mikor következett be.