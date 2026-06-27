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Sokkot kapott a takarítószemélyzet: az ismert modell holttestét találták meg egy bőröndben egy bérelt lakás fürdőszobájában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors modell
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 22:00
Kolumbiabőröndrendőrség
Egy brit férfit keres a rendőrség egy kolumbiai modell feltételezett meggyilkolása ügyében, miután a nő holttestét egy bőröndbe rejtve találták meg.
N.T.
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A 36 éves modell, Natalia Villalba Angarita holttestére a kolumbiai fővárosban, Bogotában, egy bérelt lakás fürdőszobájában bukkantak rá, egy bőröndbe rejtve.

Dermesztő jelenet fogadta a takarítókat: egy bőröndben találták meg a modell holttestét
Dermesztő jelenet fogadta a takarítókat: egy bőröndben találták meg a modell holttestét
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Sokkoló felfedezés: egy bőröndben találták meg a kolumbiai modell holttestét, brit férfit keres a rendőrség

A megrázó felfedezést a takarítószemélyzet tette, miután a bérleti időszak lejártát követően beléptek a hetedik emeleti lakásba. A nő földi maradványait egy szürke bőröndben találták meg a fürdőszobában, miközben a zuhany továbbra is folyt. Natalia eredetileg Cúcutából, Kolumbia északi részéről származó modell volt.

A helyszínen talált személyes tárgyai között két útlevele is szerepelt: egy lejárt érvényességű és egy olyan, amelyben friss spanyolországi utazásokra utaló bejegyzések és pecsétek voltak.

A rendőrség az esetet feltételezett szándékos emberölésként és erőszakos halálesetként kezeli. Az igazságügyi szakértők az összegyűjtött bizonyítékokat – köztük az ujjlenyomatokat és más nyomokat – további elemzésre küldték.

Jelenleg boncolás zajlik annak megállapítására, hogy pontosan mi okozta Natalia halálát, illetve mikor következett be.

A lakást június 3-tól bérelték ki, a bérleti szerződést pedig június 21-ig meghosszabbították. Natalia ott-tartózkodásának első időszakában egy texasi amerikai állampolgár is jelen volt a lakásban.

Június 17-én egy brit állampolgár lépett be az ingatlanba, majd másnap távozott. A biztonsági kamerák felvételein látható, amint ágyneműt visz a mosókonyhába.

A felvételt – más biztonsági kamerák képeivel és az épület belépési naplóival együtt – a nyomozók jelenleg elemzik, miközben megpróbálják rekonstruálni a két külföldi férfi mozgását a folyamatban lévő nyomozás részeként.

Az amerikai és a brit állampolgár továbbra is szabadlábon van, a rendőrség aktívan keresi őket. Eddig még nem történt letartóztatás. A nyomozás továbbra is folyamatban van – számolt be róla a The Mirror

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