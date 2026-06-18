„Mindenkivel méltósággal, türelemmel és kedvességgel bánt” – meggyilkolták a népszerű ápolót összeroppant a család

Gyilkosság áldozata lett egy közkedvelt és népszerű kaliforniai ápoló, aki milliós megtekintéssel rendelkezett TikTok-oldalán. Népszerű platformján az orvoslás mellett az életéről is őszintén mesélt. A 33 éves Lartey Solomont május 31-én lőtték le egy rablás során. Az elkövető a 39 éves Shacory Carnell Daniels volt, akit június 4-én tartóztattak le. Nevéhez az ügyészek szerint gyilkosság, rablási kísérlethez kapcsolódó bűncselekmény, lőfegyver szándékos használata, valamint lőfegyver és lőszer birtoklása is köthető, amelyek miatt vádat is emeltek ellene kiemelve, ő már egy korábban elítélt bűnöző volt.

Gyilkosság áldozata lett a népszerű ápoló Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyilkosság áldozata lett a népszerű ápoló

Solomon családtagjai elárulták, hogy a fiatal egy barátjával volt szórakozni, a klubból való távozásukkor lépett oda hozzájuk a gyilkos, aki a nyakláncát követelte tőle. Habár odaadta neki és utána a férfi el is engedte őt, mielőtt az autójához ért, lövések dördültek el és az egyik halálosan meg is sebesítette az ápolót.

Mindig is félt a fegyverektől. Az, hogy végül fegyveres erőszak áldozata lett nagyon szomorú

- nyilatkozta testvére, Florence.

Solomon TikTok-videóiban adott tanácsai több mint 20 000 követőt és több mint egymillió megtekintést hoztak számára, írja a People.