Mentőhelikopter érkezett Bátonyterenyére – megszúrtak egy nőt

Bűncselekmény miatt indult nyomozás Bátonyterenyén, ahol egy nőt megszúrtak hétfő délelőtt. Az eset miatt rendőrök, mentők és egy mentőhelikopter is a helyszínre sietett.

Mentőhelikoptert riasztottak Bátonyterenyén. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Mentőhelikopter a késelés helyszínén

A helyiek arra lettek figyelmesek, hogy egy mentőhelikopter köröz a város felett, később pedig kiderült, hogy a Legyendi úton történt egy súlyos sérüléssel járó eset. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügy körülményeit életveszélyt okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt vizsgálják. A nyomozás érdekeire hivatkozva a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket.

A NOOL értesülése szerint a háttérben párkapcsolati konfliktus állhatott. A sértett nő egy hozzátartozójához, az édesanyjához menekülhetett és az eset ezt követően történt. A körülmények pontos tisztázása azonban még folyamatban van. A történtekkel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot is megkeresték, de a cikkük megjelenéséig nem érkezett hivatalos tájékoztatás a nő állapotáról.