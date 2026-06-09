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Mentőhelikopter érkezett Bátonyterenyére – megszúrtak egy nőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:20
Bátonyterenyekéselésrendőrség
Óriási volt a baj. Mentőhelikoptert is bevetettek.

Bűncselekmény miatt indult nyomozás Bátonyterenyén, ahol egy nőt megszúrtak hétfő délelőtt. Az eset miatt rendőrök, mentők és egy mentőhelikopter is a helyszínre sietett.

Mentőhelikoptert riasztottak Bátonyterenyén.
Mentőhelikoptert riasztottak  Bátonyterenyén. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Mentőhelikopter a késelés helyszínén

A helyiek arra lettek figyelmesek, hogy egy mentőhelikopter köröz a város felett, később pedig kiderült, hogy a Legyendi úton történt egy súlyos sérüléssel járó eset. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügy körülményeit életveszélyt okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt vizsgálják. A nyomozás érdekeire hivatkozva a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket. 

A NOOL értesülése szerint a háttérben párkapcsolati konfliktus állhatott. A sértett nő egy hozzátartozójához, az édesanyjához menekülhetett és az eset ezt követően történt. A körülmények pontos tisztázása azonban még folyamatban van. A történtekkel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot is megkeresték, de a cikkük megjelenéséig nem érkezett hivatalos tájékoztatás a nő állapotáról.

 

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