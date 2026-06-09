Gyerekeket szállító kisbusz karambolozott az M1-es autópályán - több gyerek is megsérült

Csámpai Attila a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünkre megerősítette, hogy június 9-én, kedden, a koradélutáni órákban egy gyerekeket szállító kisbusz balesetet szenvedett az M1-es autópálya 18-as kilometérszelvényénél, Herceghalom magasságában. A baleset helyszínéhez a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság vonult ki, illetve több mentőautó és egy mentőhelikopter is kiérkezett. A sérültek mind gyermekek, a kisbusz sofőrje és a kísérő felnőttek nem szenvedtek sérüléseket.

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

31 gyerek volt a balesetet szenvedett buszon

Kedden 12:21 perckor érkezett a jelzés az Országos Katasztrófavédelemhez, miszerint az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán egy kisbusz karambolozott egy kamionnal. A fehér, Iveco típusú kisbusz épp gyerekeket szállított, amikor beleszaladt az előtte haladó kamionba.

Az autóbuszon összesen 34 ember utazott, abból egy sofőr, kettő kísérő, a többi pedig gyermek. Ők le tudtak szállni az autóbuszról. Az autóbuszért mentesítő járat érkezett, a műszaki mentési feladatokat pedig a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság végezte. Áramtalanítás és átvizsgálás mellett biztosították a helyszínt

— válaszolta kérdésünkre Csámpai Attila tűzoltó őrnagy.

A kamion elhajtott a helyszínről

Csécsi Soma a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a balesetet követően a kamion nem állt meg a helyszínen, de a baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

A baleset következtében nyolc gyermek sérült meg könnyebben, súlyos sérült nem volt. Őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei pedig szemlét tartottak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A sofőr nem sérült meg

— részletezte a szóvivő.