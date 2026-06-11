Elképesztő felismerés: középiskolás segített egy bajba jutott férfin

Megható történetet osztott meg hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, középiskolás mentett életet miután iskolába menet észrevette, hogy egy férfi rosszul lett. Azonnal odarohant hozzá és mentőt hívott. Mígnem azonban az egység kiérkezett, ő segített a férfin.
Az első mentőegység kiérkezéséig az ellátási lánc legfontosabb eleme a helyszínen tartózkodó segítőkész laikus határozott és gyors fellépése
- kezdte posztjában az OMSZ hozzátéve, az eset még április végén történt:
Az illető összeesett, a 9. osztályba járó Zsani pedig nem haladt el a bajbajutott férfi mellett, hanem azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, ezért visszafordult és segítséget hívott. Zsanett, köszönjük szépen a példamutató lélekjelenlétedet és a gyors helyzetfelismerésedet, nagyon büszkék vagyunk és szívből gratulálunk
- zárták soraikat közösségi média oldalukon.
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