Elképesztő felismerés: középiskolás segített egy bajba jutott férfin

Megható történetet osztott meg hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, középiskolás mentett életet miután iskolába menet észrevette, hogy egy férfi rosszul lett. Azonnal odarohant hozzá és mentőt hívott. Mígnem azonban az egység kiérkezett, ő segített a férfin.

Középiskolás riasztotta a mentőket. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Középiskolás segített a mentők kiérkezéséig

Az első mentőegység kiérkezéséig az ellátási lánc legfontosabb eleme a helyszínen tartózkodó segítőkész laikus határozott és gyors fellépése

- kezdte posztjában az OMSZ hozzátéve, az eset még április végén történt:

Az illető összeesett, a 9. osztályba járó Zsani pedig nem haladt el a bajbajutott férfi mellett, hanem azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, ezért visszafordult és segítséget hívott. Zsanett, köszönjük szépen a példamutató lélekjelenlétedet és a gyors helyzetfelismerésedet, nagyon büszkék vagyunk és szívből gratulálunk

- zárták soraikat közösségi média oldalukon.