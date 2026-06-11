„Egyre durvább volt a helyzet”– Hős rendőrök mentették meg egy nő életét Budapesten

Hős rendőrök mentettek életet kedd reggel az Üllői úton – tudta meg a Bors. A 37 éves Szabó Monika éppen a belvárosba igyekezett az autójával, ám hirtelen rosszul lett, allergiás tüneteket produkált. Nagyon megijedt, ezért a sürgősségi felé vette az irányt, de folyamatosan romlott az állapota. Mellé érve két rendőr szúrta ki a rosszullétet, amivel megmentették az életét. Lapunknak Monika mesélte el a történteket.
Tegnap kocsiba szálltam és indultam be a belvárosba, közben pedig kinyitottam egy újfajta üdítőt és azt kortyolgattam
– kezdte Monika. "Azonban pár percre rá elkezdtem vakarózni. Főleg az alkarom viszketett és a combomnál az ágyék rész. Egyre durvább volt a helyzet, mert kipirosodott a terület és be is duzzadt. Ekkor döntöttem úgy, hogy bemegyek a sürgősségire."
Monika autójával az Üllőire kanyarodott, ahol egy piros lámpa feltartóztatta.
Egyre rosszabbul voltam
– meséli tovább. "Ahogy kikanyarodtam, a piros lámpa megfogott engem. Ekkor nagyon nagy szerencse történt velem, ugyanis a másik sávba két rendőr állt meg, akik megérezhették, hogy baj van. Kérték, hogy húzzam le az ablakomat és megkérdezték, hogy rosszul vagyok-e. Mondtam, hogy igen, de már elindultam a kórház felé. Közölték, hogy ne menjek, álljak inkább félre. Után pedig már nagyon gyorsan történt minden. Kiszálltam, az egyik rendőr félre parkolta a kocsimat, míg a másik hívott nekem mentőt és még egy rendőrt. Próbáltak nyugtatni, mert én kicsit elsírtam magam, mert eléggé megijedtem."
A mentősök pillanatokon belül kiértek Monikához, akit beültettek a mentőautóba és adtak neki infúziót, majd bevitték a kórházba.
" A kórházban kaptam antihisztamint és szteroidos infúziót. Én nem tudom, hogy mi történt, ugyanis sosem voltam allergiás semmire! Pár nap múlva lesz a 38. születésnapom, de úgy érzem, hogy így két születésnapot kell ünnepelnem. A kórházban már rendesen éreztem a gombócot a torkomban, és azt, hogy nehezen kapok levegőt. Nem tudom, mi történt volna, ha én vezetek végig, mivel kezdtem pánikba esni. A rendőrök nagyon kedvesek voltak. Végig profin viselkedtek, halkan beszéltek hozzám és nyugtattak, hogy ne pánikoljak be, mert attól csak rosszabb lett volna a helyzet. Én sosem szoktam segítséget kérni, mivel megoldok mindent egyedül, de most teljesen igazuk volt… Ha megijedek és nem kapok levegőt, véletlenül félre rántom a kormányt, már meg is van a baj. Felelőtlenség lett volna így tovább mennem."
Azonban itt még nem ért véget a történet, ugyanis Monika este is rosszul lett.
Kiderült, hogy valószínűleg nem az italtól volt a gond, ugyanis este nyolckor kezdődött előröl minden. Újra ki kellett hívni rám a mentőket. Újból vissza jöttek a tünetek. Akkor az arcom kezdett el feldagadni és bevörösödni. Így már kizártuk az italt, valami más okozhatta. Most váltottunk mosószert, lehetséges, hogy az, de nem tudni. Konzultálni fogok a háziorvosommal és allergiavizsgálatot csináltatok.
Monika az eset után már jobban érzi magát, és lapunkon keresztül szeretne üzenni a helyszínen lévő négy rendőrnek, akik megmentették az életét.
Szeretném így ismeretlenül is megköszönni nektek azt, amit értem tettetek! Mindig maradjatok ilyen emberségesek, figyeljetek oda az emberekre továbbra is. Remélem minél több ilyen ember lesz, mint ti, akik ennyire figyelnek egymásra. Köszönöm!
– zárta.
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