„Egyre durvább volt a helyzet”– Hős rendőrök mentették meg egy nő életét Budapesten

Hős rendőrök mentettek életet kedd reggel az Üllői úton – tudta meg a Bors. A 37 éves Szabó Monika éppen a belvárosba igyekezett az autójával, ám hirtelen rosszul lett, allergiás tüneteket produkált. Nagyon megijedt, ezért a sürgősségi felé vette az irányt, de folyamatosan romlott az állapota. Mellé érve két rendőr szúrta ki a rosszullétet, amivel megmentették az életét. Lapunknak Monika mesélte el a történteket.

Monikát a hős rendőrök mentettél meg az Üllőin / Fotó: olvasói

Hős rendőrök mentették meg

Tegnap kocsiba szálltam és indultam be a belvárosba, közben pedig kinyitottam egy újfajta üdítőt és azt kortyolgattam

– kezdte Monika. "Azonban pár percre rá elkezdtem vakarózni. Főleg az alkarom viszketett és a combomnál az ágyék rész. Egyre durvább volt a helyzet, mert kipirosodott a terület és be is duzzadt. Ekkor döntöttem úgy, hogy bemegyek a sürgősségire."

Monika autójával az Üllőire kanyarodott, ahol egy piros lámpa feltartóztatta.

Egyre rosszabbul voltam

– meséli tovább. "Ahogy kikanyarodtam, a piros lámpa megfogott engem. Ekkor nagyon nagy szerencse történt velem, ugyanis a másik sávba két rendőr állt meg, akik megérezhették, hogy baj van. Kérték, hogy húzzam le az ablakomat és megkérdezték, hogy rosszul vagyok-e. Mondtam, hogy igen, de már elindultam a kórház felé. Közölték, hogy ne menjek, álljak inkább félre. Után pedig már nagyon gyorsan történt minden. Kiszálltam, az egyik rendőr félre parkolta a kocsimat, míg a másik hívott nekem mentőt és még egy rendőrt. Próbáltak nyugtatni, mert én kicsit elsírtam magam, mert eléggé megijedtem."

A mentősök pillanatokon belül kiértek Monikához, akit beültettek a mentőautóba és adtak neki infúziót, majd bevitték a kórházba.

" A kórházban kaptam antihisztamint és szteroidos infúziót. Én nem tudom, hogy mi történt, ugyanis sosem voltam allergiás semmire! Pár nap múlva lesz a 38. születésnapom, de úgy érzem, hogy így két születésnapot kell ünnepelnem. A kórházban már rendesen éreztem a gombócot a torkomban, és azt, hogy nehezen kapok levegőt. Nem tudom, mi történt volna, ha én vezetek végig, mivel kezdtem pánikba esni. A rendőrök nagyon kedvesek voltak. Végig profin viselkedtek, halkan beszéltek hozzám és nyugtattak, hogy ne pánikoljak be, mert attól csak rosszabb lett volna a helyzet. Én sosem szoktam segítséget kérni, mivel megoldok mindent egyedül, de most teljesen igazuk volt… Ha megijedek és nem kapok levegőt, véletlenül félre rántom a kormányt, már meg is van a baj. Felelőtlenség lett volna így tovább mennem."