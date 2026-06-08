Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék - több mint 90 iskolát zártak be Japánban

Mint ahogy arról korábban már a Bors is beszámolt, az utóbbi időben hazánkban és külföldön is nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A napokban Szeben megyében történt halálos medvetámadás, a fiatal férfi életét már nem tudták megmenteni.

Medvetámadás veszélye miatt riadót fújtak egy japán városban, 94 iskolát bezártak Fotó: Volodymyr Burdiak

Medvetámadás veszélye miatt iskolákat zártak be Japánban

Úgy néz ki, ezek a vadállatok már nem csak a szomszédban, hanem egy Japán városban is veszélyt jelentenek az emberekre, emiatt pedig már óvintézkedéseket is kellett tenni. Ugyanis medvetámadás lehetősége miatt 2026. június 8-án, hétfőn nem nyitottak ki az iskolák Utsunomiyában, amely Tokiótól mintegy 100 kilométerre északra található. A bezárás a város 94 általános és középiskoláját érinti.

A félmilliós városban először láttak medvét: az állatot először szombat este észlelték egy park közelében, lakóövezetben, majd hétfő hajnalban egy középiskolától nagyjából fél kilométerre bukkant fel. Japánban az utóbbi időben egyre több medvés incidenst jelentenek, nemcsak vidéki, hanem városi környezetben is. A kormány idén külön munkacsoportot hozott létre a sérülések és halálesetek csökkentésére.

A szakértők szerint több oka is lehet annak, hogy a medvék gyakrabban jelennek meg lakott területeken. A klímaváltozás csökkentheti természetes táplálékuk, például a makk és a bükkmakk mennyiségét, miközben a vidéki térségek elnéptelenedése és az elhagyott földek terjedése is közelebb hozhatja őket az emberekhez.

Az ázsiai fekete medve világszinten sebezhető fajnak számít, Japánban azonban a becslések szerint 2012 óta megháromszorozódhatott a számuk, részben a vadászat visszaszorulása miatt. Utsunomiyában a hatóságok tovább keresik az állatot, a lakosságot pedig óvatosságra intették – számol be róla a Reuters.