Rémület a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, elképesztő, mi volt a poggyászban

Kiterjedt, nemzetközi hátterű pénzmosó hálózatot leplezett le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), amely a gyanú szerint a maffia kábítószer-kereskedelemből származó bevételek tisztára mosására szakosodott.

Nemzetközi maffiahálózat pénzmosói ellen intézkedtek Budapesten a rendőrök

Fotó: police.hu

A nyomozás már tavaly megindult, miután külföldi hatóságok jelzései alapján felmerült, hogy Magyarországon egy szervezett csoport nagy összegű illegális pénzek mozgatásában vesz részt.

A hatóságok szerint a hálózatot egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal, valamint társa, Youssef Mahmoud irányította. A gyanú szerint a pénzeket Isztambulba, Ciprusra és időnként Görögországba juttatták, miután Budapesten egy illegális pénzváltóban átváltották azokat nagy címletekre.

A pénz mozgatása futárokon keresztül történt, akik titkosított kommunikációs csatornákon kapták az utasításokat, és rendszeresen változtatták járműveiket, telefonjaikat és azonosítóikat is. A készpénzt gyakran vákuumfóliázva, poggyászokban vagy ruhák közé rejtve szállították, egy-egy út során akár több százezer euró értékben.

Több család is segített a maffia pénzmosásában

A nyomozás során az is kiderült, hogy a bűnszervezetben egész családok is részt vettek: az egyik családból több rokon, köztük szülők, gyerekek és házastársak is futárként működtek, míg egy másik testvérpár is aktívan közreműködött.

A hatóságok 18 helyszínen tartottak összehangolt akciót, és összesen 10 gyanúsítottat azonosítottak. Hét embert már letartóztattak, kettőnél bűnügyi felügyeletet rendeltek el, egy fő szabadlábon védekezik. A rajtaütések során jelentős vagyont is lefoglaltak: 13 autót, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt, összesen több mint 540 millió forint értékben.

Az egyik futárt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, amikor Ciprusra akart felszállni, nála félmillió eurót találtak elrejtve a poggyászban.

A nyomozók szerint a futárok fix díjazásért dolgoztak, akár 1500 eurót is kaptak egy-egy útért, miközben legális jövedelemmel nem rendelkeztek. A szervezet két feltételezett vezetője ellen elfogatóparancsot adtak ki, jelenleg is szökésben vannak. A hatóságok nemzetközi együttműködésben keresik őket – írja a police.hu.