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Óriási csattanás az M7-es autópályán: a vízelvezető ároknál állt meg az autó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 14:25
M7-es autópályabaleset
A tűzoltók már a helyszínen.

Szalagkorlátnak ütközött, majd a külső sávon át a vízelvezető ároknál állt meg egy gépkocsi az M7-es autópálya 202-es kilométerszelvényénél, Nagyrécse térségében, a Budapest felé vezető irányban. 

A tűzoltók áramtalanították a járművet.
A tűzoltók áramtalanították a járművet. Fotó: Török János

A nagykanizsai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a bajba került járművet, amelyben ketten utaztak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett pályaszakaszon – írja a Katasztrófavédelem.

 

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