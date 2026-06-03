Szalagkorlátnak ütközött, majd a külső sávon át a vízelvezető ároknál állt meg egy gépkocsi az M7-es autópálya 202-es kilométerszelvényénél, Nagyrécse térségében, a Budapest felé vezető irányban.
A nagykanizsai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a bajba került járművet, amelyben ketten utaztak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett pályaszakaszon – írja a Katasztrófavédelem.
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