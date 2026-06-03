Most érkezett: HÉV gázolt el egy embert a III. kerületben

HÉV gázolt el egy embert Budapesten: a tragikus baleset a III. kerületben történt.

HÉV gázolt a III. kerületben

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HÉV gázolt, egységek a helyszínen

A baleset az Ország út melletti szakaszon következett be. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is megérkeztek.

A baleset miatt jelenleg korlátozott a közlekedés: a HÉV forgalma Szentendre és Békásmegyer között egy vágányon halad - írja a Katasztrófavédelem.