Most érkezett: HÉV gázolt el egy embert a III. kerületben

HÉV gázolt el egy embert Budapesten: a tragikus baleset a III. kerületben történt.
A baleset az Ország út melletti szakaszon következett be. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is megérkeztek.
A baleset miatt jelenleg korlátozott a közlekedés: a HÉV forgalma Szentendre és Békásmegyer között egy vágányon halad - írja a Katasztrófavédelem.
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