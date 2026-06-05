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Kitört a balhé az M3-as metrón, egymás után tárcsázták a segélyhívót az utasok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors erőszak
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 16:40
M3-as metrórendőr
Végül önként feladta magát az egyik körözött.
Bors
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Önként jelentkezett az egyik férfi, akit a Budapesti Rendőr-főkapitányság az M3-as metrón történt közösség tagja elleni erőszak ügyében keresett. A hírek szerint két férfi idén február 15-én, este az M3-as metrón három utas nemi identitására tett sértő megjegyzéseket. A felek között ezután hangos szóváltás alakult ki, melynek során az egyik utas haját is meghúzták. A két férfi a fenyegető magatartásával csak akkor hagyott fel, amikor az utasok egymás után tárcsázni kezdték a 112-es segélyhívót.

rendőrség
Önként jelentkezett az M3-as metrón történt incidens körözöttje / Fotó:   Bors

Önként jelentkezett az M3-as metrón történt incidens körözöttje

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a feltételezett elkövetők azonosítása érdekében felhívást tett közzé. A sajtómegjelenés eredményeként az egyik férfi önként jelentkezett a VI. Kerületi Rendőrkapitányságon, ahol elismerte, hogy ő látható a felvételen.

A BRFK Bűnügyi Főosztály nyomozói a 28 éves B. Attilát közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az eljárás során a rendőrök azonosították a férfi társát is, a 27 éves C. Bencét, akit szintén közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki. Egyikük sem ismerte el a bűncselekmény elkövetését.

Kihallgatásukat követően mindkét férfi lakóhelyén kutatást tartottak, amelynek során lefoglalták az elkövetéskor viselt ruházatukat - írja a Police.hu.

 

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