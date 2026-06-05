Gyászba borult a sztárvilág, elhunyt a legendás zenész

Nemrég érkezett a hír, hogy elhunyt a legendás Sparks zenekar basszusgitáros, Ian Hampton, aki az 1970-es években volt a banda tagja. A hírek szerint a zenész június 3-án, szerdán, 79 éves korában vesztette életét.
Bár a halál okát nem hozták nyilvánosságra, úgy tudni, Ian Hampton egy ideje már betegeskedett, élete utolsó hónapjait pedig kórházban töltötte. A szomorú hírt a menye, Judi Hampton egy Facebook-bejegyzésben erősítette meg.
Családként érthető módon összetört a szívünk, és jelenleg időt szánunk arra, hogy együtt legyünk és támogassuk egymást. Hálásak lennénk, ha mindenki tiszteletben tartaná a családunk magánéletét ebben a nehéz időszakban... Köszönjük a kedvességeteket, a megértéseteket és a támogatásotokat!
- írta a posztban Judi.
Szomorúan halljuk, hogy Ian Hampton elhunyt. Ian nagyszerű basszusgitáros volt, aki turnézott és felvételeket készített a Sparksszal a Propaganda (1974) és az Indiscreet (1975) albumokon. Nagyon fog hiányozni Ian lelkes szelleme, mivel az évek során végig közel maradt a Sparks világához. Részvétünket fejezzük ki a családjának és a barátainak!
- tisztelgett egykori basszusgitárosa előtt a Sparks két tagja, Ron és Russell Mael, mialatt a rajongók is siettek kifejezni szomorúságukat és részvétüket a közösségi médiában - írja a Daily Star.
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