Nemrég érkezett a hír, hogy elhunyt a legendás Sparks zenekar basszusgitáros, Ian Hampton, aki az 1970-es években volt a banda tagja. A hírek szerint a zenész június 3-án, szerdán, 79 éves korában vesztette életét.

Gyászba borult a sztárvilág, elhunyt a legendás zenész / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt basszusgitárosát gyászolja a legendás zenekar

Bár a halál okát nem hozták nyilvánosságra, úgy tudni, Ian Hampton egy ideje már betegeskedett, élete utolsó hónapjait pedig kórházban töltötte. A szomorú hírt a menye, Judi Hampton egy Facebook-bejegyzésben erősítette meg.

Családként érthető módon összetört a szívünk, és jelenleg időt szánunk arra, hogy együtt legyünk és támogassuk egymást. Hálásak lennénk, ha mindenki tiszteletben tartaná a családunk magánéletét ebben a nehéz időszakban... Köszönjük a kedvességeteket, a megértéseteket és a támogatásotokat!

- írta a posztban Judi.

Iconic musician dies as devastated band members pay emotional tribute to starhttps://t.co/pMvTsFhz7T pic.twitter.com/lMKZ8QpnaP — Daily Star (@dailystar) June 5, 2026

Szomorúan halljuk, hogy Ian Hampton elhunyt. Ian nagyszerű basszusgitáros volt, aki turnézott és felvételeket készített a Sparksszal a Propaganda (1974) és az Indiscreet (1975) albumokon. Nagyon fog hiányozni Ian lelkes szelleme, mivel az évek során végig közel maradt a Sparks világához. Részvétünket fejezzük ki a családjának és a barátainak!

- tisztelgett egykori basszusgitárosa előtt a Sparks két tagja, Ron és Russell Mael, mialatt a rajongók is siettek kifejezni szomorúságukat és részvétüket a közösségi médiában - írja a Daily Star.