Elviselhetetlen bűz miatt hívták ki a rendőrséget, bomló holttestre bukkantak egy csepeli házban

Csepelen, a Rakéta utcai társasházban találtak holttestet, miután a lakók erős szag miatt értesítették a rendőrséget.

Bomló holttestet találtak Csepelen

Fotó: Zalai hírlap

Mit lehet tudni a holttestről?

A kiérkező hatóságok a lakás bejáratán nem tudtak bejutni, ezért a tűzoltók emelték be őket a második emeleti lakás ablakán keresztül. Odabent egy férfi bomló holttestére bukkantak.

Információk szerint a férfi két nővel lakott együtt, őket azonban napok óta nem látta senki és a lakás is teljesen felforgatott állapotban volt. A szomszédok elmondása szerint sok gond volt a férfival: betegeskedett, rendszeresen ivott, és gyakran veszekedett a két nővel. A nőkről azonban napok óta nem hallott senki.

A rendőrség most a halál körülményeit vizsgálja - értesült a Tények.