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Elviselhetetlen bűz miatt hívták ki a rendőrséget, bomló holttestre bukkantak egy csepeli házban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 10:19
csepelhalál
A férfi napok óta halott lehetett. A rendőrök az ablakon bemászva találtak rá a holttestre.
CJA
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Csepelen, a Rakéta utcai társasházban találtak holttestet, miután a lakók erős szag miatt értesítették a rendőrséget.

Bomló holttestet találtak Csepelen
Bomló holttestet találtak Csepelen
Fotó:  Zalai hírlap

Mit lehet tudni a holttestről?

A kiérkező hatóságok a lakás bejáratán nem tudtak bejutni, ezért a tűzoltók emelték be őket a második emeleti lakás ablakán keresztül. Odabent egy férfi bomló holttestére bukkantak. 

Információk szerint a férfi két nővel lakott együtt, őket azonban napok óta nem látta senki és a lakás is teljesen felforgatott állapotban volt. A szomszédok elmondása szerint sok gond volt a férfival: betegeskedett, rendszeresen ivott, és gyakran veszekedett a két nővel. A nőkről azonban napok óta nem hallott senki.

A rendőrség most a halál körülményeit vizsgálja - értesült a Tények.

 

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