Késelés történt: kórházba szállítottak egy 28 éves férfit, miközben egy nőt őrizetbe vettek

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 28 éves férfit egy brightoni késelés után, a helyszínen pedig egy 36 éves nőt őrizetbe vettek - közölte a rendőrség.

Késelés áldozata lett egy férfi

Súlyosan megsérült a késelésben a férfi

A Sussex Police tájékoztatása szerint az eset szombat délelőtt, körülbelül 10:30-kor történt a tengerparti város George Street nevű utcájában. A hatóságokat egy késelésről szóló bejelentés miatt riasztották, ezt követően fegyveres rendőrök vonultak a helyszínre. A sérült férfit súlyos állapotban kórházba szállították. A rendőrség közölte, hogy a helyszínen egy 36 éves helyi nőt vettek őrizetbe, akit súlyos testi sértés szándékos elkövetésének gyanújával tartanak fogva.

Egy szemtanú, a 59 éves Mark Earnshaw elmondta, hogy munkába érkezve látta a földön fekvő férfit. Beszámolója szerint egy szóváltás alakult ki a Figaro's Cafe előtt, majd ezt követően történt az incidens. A férfi azt is hozzátette, hogy a rendőrök egy eldobott táskát találtak nem messze a helyszíntől, egy autó alatt. Mint mondta, „nem kellemes látvány egy ilyen jelenet reggel fél tizenegykor”. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, értesült a Mirror.