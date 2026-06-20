Kegyetlen emberölés Budapesten: 16 éves dédunokája végzett az idős asszonnyal

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a rendőrök 2026. június 15-én este bejelentés alapján mentek egy VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle során felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki után hajtóvadászat indult.

Práter utcai gyilkosság: 16 éves dédunokája ölhette meg az idős asszonyt

Fotó: Gé / MW

Práter utcai gyilkosság: 16 éves dédunokája ölhette meg az idős asszonyt

A bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt, az idős nő 16 éves dédunokáját, akit emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Párját, egy 15 éves lányt bűnpártolás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őt is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.