Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Rafael névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kegyetlen emberölés Budapesten: 16 éves dédunokája végzett az idős asszonnyal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 09:43
budapestenidős nő
A fővárosi nyomozók kihallgatták az idős nő 16 éves dédunokáját. Párját, egy 15 lányt bűnpártolással gyanúsítanak. A Práter utcai gyilkosság gyanúsítottját elfogták.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a rendőrök 2026. június 15-én este bejelentés alapján mentek egy VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle során felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki után hajtóvadászat indult.

Práter utcai gyilkosság: 16 éves dédunokája ölhette meg az idős asszonyt
Práter utcai gyilkosság: 16 éves dédunokája ölhette meg az idős asszonyt
Fotó: Gé / MW

Práter utcai gyilkosság: 16 éves dédunokája ölhette meg az idős asszonyt

A bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt, az idős nő 16 éves dédunokáját, akit emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Párját, egy 15 éves lányt bűnpártolás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őt is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu