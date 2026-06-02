Banánvonatban volt a kokain: Minden idők legnagyobb drogfogása Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 12:10
A történelmi drogfogásról ma délelőtt tartott sajtótájékoztatót a KR NNI, a NAV és a Német Bűnügyi Vámszolgálat.

A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, amiben egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak. Ez összesen 522 kg-ot nyomott. A feketepiaci értéke 15 milliárd forint. Ez egy történelmi drogfogás, Magyarországon még soha nem foglaltak le a hatóságok ekkora mennyiséget - írja a rendőrség.

Hatalmas drogfogás: banános konténerben volt a kokain. Fotó: rendőrség
A Rendőrségi Igazgatási Központban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) részéről Csupor Máté r. alezredes, a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) főosztályvezetője, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) képviseletében Kalecz József pénzügyőr alezredes, a Központi Irányítás Rendészeti Főosztály főosztályvezető-helyettese, míg a Német Bűnügyi Vámszolgálat részéről Thomas Rapp összekötő tiszt tájékoztatta a sajtó képviselőit a DELTA Program keretében lezajlott rekordmennyiségű kokain lefoglalásáról.

Előzmények

Mint elhangzott, az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európába is. Utóbbi térségben leginkább a németországi Hamburg, valamint Bréma kikötőibe legális banánszállítmányok közé rejtve. Az átrakodás általában Panamában történik. Magyarországra évente kb. 8000 konténer érkezik, vasúton mintegy 2000, míg kamionnal csaknem 6000.

A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek „banánvonatai” hetente jönnek hazánkba vagy mennek keresztül Románia felé. A csempészett árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton.

Összesen 1,5 tonna kokaint foglaltak le

Mint emlékezetes, három évvel ezelőtt a BRFK lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kg, majd 155 kg kokaint tartalmazó konténereket. Ezen drogszállítmányok is a fenti útvonalon érkeztek Magyarországra. A büntetőeljárást a KR NNI folytatta le, míg a Fővárosi Főügyészség vádat is emelt tavaly ősszel egy 35 éves albán férfival szemben kábítószer-kereskedelem miatt.

 

Együttműködésben a Német Bűnügyi Vámszolgálattal

A brémai kikötőkben a hatóságok több mint 1,5 tonna kokaint foglaltak le 2025-ben, ami megközelíti a két évvel korábbi abszolút rekordmennyiséget. 2024-ben a kikötőkben a vámosok 400 kg kábítószert találtak.

Mint azt a sajtótájékoztatón hangsúlyozták, a bremerhaveni konténerterminál Németország és az Európai Unió egyik első számú célpontjává vált a dél-amerikai kábítószer-csempészhálózatok számára. 2017 óta ez volt az ötödik alkalom, hogy a brémai tartomány kikötőiben egyetlen év alatt átlépték az egytonnás határt.

 

Féltonnás kokainfogás

A Francia Vámhatóság tavaly november 24-én értesítette a KR NNI-t arról, hogy Magyarországra tart egy olyan szállítmány, aminek 20 konténerébe műveleti információk alapján kábítószert rejtettek. A rakomány október 18-án hagyta el Ecuadort, és október 23-a és 28-a között Panamában várakozott. Majd a konténerek november 17-én érkeztek meg Bréma kikötőjébe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább: Magyarországra hat, míg Romániába 14 konténer. A német hatóságok Brémában hat konténerből kettőt röntgennel és kutyával ellenőriztek, ez azonban nem volt eredményes.

Az elsődleges negatív átvizsgálások ellenére a KR NNI határon átnyúló műveletet hajtott végre Csehország, Szlovákia és Magyarország területén a német társszervvel, valamint a NAV-val. A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, amiben egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak. Ez összesen 522 kg-ot nyomott. A feketepiaci értéke 15 milliárd forint. Ez egy történelmi drogfogás, Magyarországon még soha nem foglaltak le a hatóságok ekkora mennyiséget.

 

72 kg-os kokainszállítmány

Reagálva az európai drogszállítmányok útvonalára, és megakadályozva a további rakományok értékesítését hazánkban, az elmúlt hat hónapban az ORFK, a KR NNI, valamint a NAV közös munkacsoportot hozott létre, melynek fókuszában a konténeres kábítószer-csempészet áll. A pénzügyőrök és a nyomozók hathatós adatgyűjtésének, valamint kockázatelemzésének köszönhetően idén tavasszal egy újabb kokainszállítmányt sikerült lefülelni.

A két hatóság a szokásosnál nagyobb konténermozgást észlelt Románia irányából hazánkba. Így ennek köszönhetően április 30-án egy csepeli telephelyen ellenőrizték egy Aradról visszaérkezett konténer tartalmát. A szemle során összesen bruttó 72 kg kokaint foglaltak le a nyomozók. A kábítószer feketepiaci értéke 2 milliárd forint.

 

Modern eszközök a drogszállítmányok kiszűréséhez

A NAV és a rendőrség közös ellenőrzéseinél a pénzügyőrök a legmodernebb technikai műszereiket is bevetik: így a rakományátvilágító röntgenberendezést, a backscetter, vagyis visszaszórásos technológiával működő kézi röntgenberendezést, valamint az üregvizsgáló endoszkópot is.

 

Összefogás a nemzetközi drogkereskedelem ellen

Az elmúlt időszak tapasztalatai, valamint rizikóelemzései azt mutatják, hogy a Dél-Amerikából Európába érkező drogszállítmányok egyik gócpontja Magyarország, ahonnan szétáramlik a kábítószer a régióban. Így a német kikötőkből a hazánk felé tartó illegális rakományokat mielőbb ki kell szűrni és kivonni a forgalomból. Ez azonban csak közös fellépéssel lehetséges. A KR NNI ezért megerősítette kapcsolatait nemcsak a NAV-val és a Német Bűnügyi Vámszolgálattal, hanem a szomszédos tagországok bűnüldöző szerveivel, valamint az Europollal is. Az együttes kiállás célja nem más, mint hogy közös erővel és hatékonyan lépjenek fel a nemzetközi szervezett bűnözés közép-európai térnyerésével szemben.

