Banánvonatban volt a kokain: Minden idők legnagyobb drogfogása Magyarországon

A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, amiben egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak. Ez összesen 522 kg-ot nyomott. A feketepiaci értéke 15 milliárd forint. Ez egy történelmi drogfogás, Magyarországon még soha nem foglaltak le a hatóságok ekkora mennyiséget - írja a rendőrség.

Hatalmas drogfogás: banános konténerben volt a kokain. Fotó: rendőrség

A Rendőrségi Igazgatási Központban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) részéről Csupor Máté r. alezredes, a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) főosztályvezetője, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) képviseletében Kalecz József pénzügyőr alezredes, a Központi Irányítás Rendészeti Főosztály főosztályvezető-helyettese, míg a Német Bűnügyi Vámszolgálat részéről Thomas Rapp összekötő tiszt tájékoztatta a sajtó képviselőit a DELTA Program keretében lezajlott rekordmennyiségű kokain lefoglalásáról.

Előzmények

Mint elhangzott, az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európába is. Utóbbi térségben leginkább a németországi Hamburg, valamint Bréma kikötőibe legális banánszállítmányok közé rejtve. Az átrakodás általában Panamában történik. Magyarországra évente kb. 8000 konténer érkezik, vasúton mintegy 2000, míg kamionnal csaknem 6000.

A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek „banánvonatai” hetente jönnek hazánkba vagy mennek keresztül Románia felé. A csempészett árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton.

Összesen 1,5 tonna kokaint foglaltak le

Mint emlékezetes, három évvel ezelőtt a BRFK lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kg, majd 155 kg kokaint tartalmazó konténereket. Ezen drogszállítmányok is a fenti útvonalon érkeztek Magyarországra. A büntetőeljárást a KR NNI folytatta le, míg a Fővárosi Főügyészség vádat is emelt tavaly ősszel egy 35 éves albán férfival szemben kábítószer-kereskedelem miatt.