4 év fegyházbüntetésre ítélték Kaiser Edét, ezt mondta a tárgyalás után

Már közel 20 évet töltött eddig börtönben Kaiser Ede, akit annak idején tévesen ítéltek életfogytiglanira a nyolc ember halálát okozó móri mészárlásként elhíresült bankrablás miatt. Végül abban az ügyben felmentették, ám több bűncselekmény miatt, mint például egy ékszerbolt vagy pénzváltó kirablása, hosszú évekre rácsok mögé került. A 2020-as szabadulása után is a hatóságok látókörében maradt, míg végül lőfegyverrel való visszaélés miatt letartóztatták. A férfi és társa ügyében a csepeli bíróságon hoztak ítéletet, mely szerint Kaiser ismét bűncselekményt követett el.

Kaiser Ede ügyvédjével érkezett a perre / Fotó: Bors

Kaiser Ede ismét börtönbe megy

Kaiser Ede az édesapjával és az ügyvédjével érkezett hétfő reggel a csepeli bíróságra. Ezúttal azért kellett bíróság előtt állnia, mert szabadulása után négy évvel, 2024-ben lőfegyverrel való visszaélés miatt elfogták. Még májusban csaptak le Edére és társára a kommandósok Csepelen, a Károli Gáspár utcában. Már akkor hosszú ideje megfigyelés alatt tartotta a hatóság Kaisert. A rajtaütés során az egyik autóból előkerült egy engedély nélkül tartott pisztoly. Ezért Kaisert és társát, O. Józsefet elfogták és megvádolták őket lőfegyverrel való visszaéléssel.

A tárgyalás június 1-jén a perbeszédekkel folytatódott. Az ügyész elmondta, hogy a két férfi újabb bűncselekményekre készülhetett.

Kaiser Ede a bizonyítékok és a felderítési munkák alapján egy betörésre, széffúrásra készült, melynek során, ha esetleg lebukna, az sem lenne számára gond, ha rá kellene lőni a biztonsági szolgálat tagjaira. A nyomozóhatóság az akció során nem csak az autókban tartott kutatást, hanem a vádlottak lakóhelyén is, ahonnan számtalan tárgy került elő, ami mind összefüggésbe hozható a tervezett cselekménnyel, mint például overall, zárnyitó készlet, csuklyák, elemlámpák, ragasztószalagok, gyorskötözők, kesztyűk, arcmaszkok. Ezen felül egy tanú is elmondja, hogy az utolsó időkben Kaiser viselkedése megváltozott, furcsán viselkedett.

Az elsőrendű vádlott, O. József beismerte, hogy a fegyver az övé. Elmondta, hogy Kaiserrel barátok és neki nincs köze a tárgyhoz. Közölte, hogy épp költözésben volt, ezért csomagolta be törölközőbe a pisztolyt és rakta Kaiser autójának az ülése alá.