Ismét a vádlottak padján Kaiser Ede – egyetlen dolgot kért a bírótól

Sportosan elegáns ruhában, csendesen, rendőri felvezetés és bilincsek nélkül lépett a csepeli bíróság tárgyalótermébe Kaiser Ede. A férfi a móri mészárlást követő hányattatások, majd az ezt követő hosszú börtönévek és a szabadulás után tavaly került ismét a rendőrség látókörébe, amikor a csepeli Károli Gáspár utcában kommandósok vették körül a kocsit, amiben ült. Mint kiderült, az autóban egy boxer, a kesztyűtartóban egy walkie-talkie, míg az anyósülés alatt egy engedély nélküli, forgótáras fegyver volt.

Kaiser Ede másodrendű vádlottként jelent meg a tárgyaláson. Jelenleg házi őrizetben van, az ügyészség négy évnyi büntetést kért rá Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Kaiser Ede ártatlannak vallja magát

Mint azt a Bors is megírta, az eset után Kaiser nem tett vallomást az előkészítő tárgyaláson és azt is tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna. Mint mondta, reméli, hogy nem ültetik le még egyszer ártatlanul:

Már egyszer megtörtént, hogy elítéltek ártatlanul, nagyon remélem, hogy most kellő odafigyeléssel fognak eljárni az ügyemben. A városból tartottam éppen hazafelé egy ismerősömmel, majd azt vettük észre, hogy kommandósok serege követ minket, majd a földre taszít, hát lepergett újra az életem!

– idézte vissza korábban a móri mészárlásért tévesen elítélt férfi. Most ismét több évnyi büntetés várhat rá: társára, O. Józsefre 3, míg rá 4 éves büntetést kért az ügyészség.

Külföldön csatangoló exbarátnő miatt húzódik a per

A tárgyaláson az ügyben eljáró rendőröket hallgatták meg, ők elmondták: a fegyvert az anyósülés alatt találták meg. Kiderült, erről maga Kaiser szólt nekik, hozzátéve: gumilövedékes fegyverről van szó, melynek birtoklásához nincs szükség engedélyre. Mikor viszont kiderült, hogy egy engedélyköteles, forgótáras fegyver lapul az ülés alatt, Kaiser elmondta: az nem az övé, azt barátja pakolta be az autóba.

Annak ellenére, hogy ezt maga O. József is megerősítette, a tárgyalás a mai napig, azaz másfél éve folyik.

Bár a tanúk nagy részét már kihallgatták, a mai napon sem tudtak pontot tenni az ügy végére: az egyik tanú, Ede exbarátnője, B. Barbara nem jelent meg a tárgyaláson, a nő ugyanis jelenleg vélhetően külföldön tartózkodik. Őt viszont mindenképpen meg akarják hallgatni, legfőképpen azért, mert aznap ő is a helyszínen volt.