Ismét a vádlottak padján Kaiser Ede – egyetlen dolgot kért a bírótól

Sportosan elegáns ruhában, csendesen, rendőri felvezetés és bilincsek nélkül lépett a csepeli bíróság tárgyalótermébe Kaiser Ede. A férfi a móri mészárlást követő hányattatások, majd az ezt követő hosszú börtönévek és a szabadulás után tavaly került ismét a rendőrség látókörébe, amikor a csepeli Károli Gáspár utcában kommandósok vették körül a kocsit, amiben ült. Mint kiderült, az autóban egy boxer, a kesztyűtartóban egy walkie-talkie, míg az anyósülés alatt egy engedély nélküli, forgótáras fegyver volt.
Mint azt a Bors is megírta, az eset után Kaiser nem tett vallomást az előkészítő tárgyaláson és azt is tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna. Mint mondta, reméli, hogy nem ültetik le még egyszer ártatlanul:
Már egyszer megtörtént, hogy elítéltek ártatlanul, nagyon remélem, hogy most kellő odafigyeléssel fognak eljárni az ügyemben. A városból tartottam éppen hazafelé egy ismerősömmel, majd azt vettük észre, hogy kommandósok serege követ minket, majd a földre taszít, hát lepergett újra az életem!
– idézte vissza korábban a móri mészárlásért tévesen elítélt férfi. Most ismét több évnyi büntetés várhat rá: társára, O. Józsefre 3, míg rá 4 éves büntetést kért az ügyészség.
A tárgyaláson az ügyben eljáró rendőröket hallgatták meg, ők elmondták: a fegyvert az anyósülés alatt találták meg. Kiderült, erről maga Kaiser szólt nekik, hozzátéve: gumilövedékes fegyverről van szó, melynek birtoklásához nincs szükség engedélyre. Mikor viszont kiderült, hogy egy engedélyköteles, forgótáras fegyver lapul az ülés alatt, Kaiser elmondta: az nem az övé, azt barátja pakolta be az autóba.
Annak ellenére, hogy ezt maga O. József is megerősítette, a tárgyalás a mai napig, azaz másfél éve folyik.
Bár a tanúk nagy részét már kihallgatták, a mai napon sem tudtak pontot tenni az ügy végére: az egyik tanú, Ede exbarátnője, B. Barbara nem jelent meg a tárgyaláson, a nő ugyanis jelenleg vélhetően külföldön tartózkodik. Őt viszont mindenképpen meg akarják hallgatni, legfőképpen azért, mert aznap ő is a helyszínen volt.
Kaiser fáradtan és csalódott arccal ballagott ki a bíróságról. Mint mondta, már csak azt szeretné, ha véget érne az újabb procedúra. Hozzátette, hogy aznap csupán egy ártatlan költöztetés torkollott a több évig húzódó eljárásba, melynek végén ő másodrendű vádlottként házi őrizetben, míg O. József letartóztatásban várja a tárgyalássorozat végét:
Csak költöztettem Józsit. Két tanú el is mondta, hogy a kocsiban valóban olyan holmik voltak, amik egy költözésre hasonlítanak
– mondta el lapunknak a tárgyalás után Kaiser. A férfi jelenleg dolgozni sem tud a házi őrizetben, de négy éves kisfiával, amennyire csak lehet, tartja a kapcsolatot, jó viszonyt ápolnak:
Nehézkes, mert messze vannak, de amennyire lehet, tartjuk a kapcsolatot, most hétvégén is találkozunk
– mondta. A férfi és ügyvédje csupán egyetlen dolgot kért a bíróságtól: azt, hogy Ede végre dolgozhasson:
Szerettem volna újból munkába állni. Ez lenne a kérésem: hogy újra dolgozhassak
– mondta a bírónak Kaiser.
Ez azt jelenti, hogy a bíróságot arra kérte: az ellene kiszabott korlátozó intézkedéseket terjesszék ki Pest vármegyére, azaz ne csupán a lakásában, hanem Pest vármegyében is szabadon mozoghasson.
- A tárgyalás elhúzódása nem a bíróságnak, de messze nem a vádlottaknak tudható be, hiszen az a tanú miatt húzódik, valószínűleg hónapokat. Nem terhelhetik azt a vádlott vállára, hogy továbbra is arra kényszerüljön, hogy a szüleire utalva, egy eldugott szobában élje az életét. Hiszen ez a teher nem csak rá hárul, hanem a szülőkre is. Nem kérünk többet, csak a munkavállalást – mondta határozottan a férfi ügyvédje, Dr. Dezső Antal. Addig is Ede tanulással tölti az idejét: elmondta, hogy egy fóti iskola diákja, nemsokára pedig vizsgázni fog. A bíróság engedélyével elmehetett az órákra is:
Hőszivattyú-szerelést tanulok Fóton, decemberben pedig vizsgázni fogok
– mesélte.
A tárgyalás januárban folytatódik.
