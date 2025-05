23 éve történt a móri mészárlás: megszólalt a tettes, most mindent elárul a végzetes napról

A móri mészárlás elítéltje nem tartja magát gyilkosnak

Weiszdorn a rácsok mögött megtért és diplomát szerzett katolikus teológiából. Még a bűncselekmény elkövetése előtt született három gyermeke, akik a hozzájárulásával megváltoztatták a nevüket.

A férfi makacsul kitart állítása mellett, mely szerint igaz, hogy ő is használta a pisztolyát az ügyféltérben, viszont a biztonsági őr halálát nem az ő fegyvere okozta. A lelkiismerete persze így sem tiszta, de minden este azzal a tudattal hajtja álomra a fejét, hogy ő nem ölt és hogy állítja: nem volt tudomása arról, hogy a bűntársa ilyen vérengzést visz véghez a bankfiókban.

Weiszdorn Róberttel most interjút készített a megújult TV2 Napló stábja. Az móri mészárlásért elítélt férfi évek óta most először ül kamerák elé és azt mondja, ez az utolsó interjú, amit ad – mindent elmond arról a napról, ami az ő életét is gyökeresen megváltoztatta.

Elvégeztem, amit nekem kiadott utasításba, fogjam le a kamerát, álljak oda az ajtóba, küldjem el az embereket, ez volt a feladatom

– nyilatkozta Nagy Lászlóra utalva. Olyan részleteket árul el a móri mészárlásról, amelyekről eddig hallgatott.

A május 4-én vasárnap este érkező interjú egy háromrészes sorozat első darabja lesz. A továbbiakban a megújult Naplónak megszólal Kovács Lajos egykori főnyomozó is, aki részt vett a magyar kriminalisztika történetének legbrutálisabb nyomozásában és elárulja, miért érezte, hogy rossz nyomon járnak, amikor K. Edét elítélték. Sőt megszólal majd maga K. Ede is, akit tévesen ítéltek el és Lichy József, Weiszdorn ügyvédje, aki azt mondja: darabokra szedték az emberek, amikor elvállalta az ügyet.

