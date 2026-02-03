"Lepergett újra az életem!" - Újra nehéz helyzetbe került Kaiser Ede, a móri ártatlan

Már ugyan kétkedő arccal, de mégis reménykedve ült be újabb tárgyalására Kaiser Ede. Ismeretes, a férfi közel másfél évvel ezelőtt került ismét a rendőrség látókörébe, miután kommandósok rohanták le a kocsiját a csepeli Károli Gáspár utcában. Mint kiderült, az autóban egy boxer, a kesztyűtartóban egy walkie-talkie, míg az anyósülés alatt egy engedély nélkül tartott, forgótáras fegyver volt. Bár a tárgyalás ma (február 3.) véget érhetett volna, mégis csalódással zárult: sem a koronatanú, sem az első rendű vádlott ügyvédje nem jelent meg.

Kaiser Ede és O. József a vádlottak padján. Az ügynek még mindig nincs vége, a tárgyalásra ugyanis sem O. József ügyvédje, sem a koronatanú nem jött el

Fotó: Bors

Körözést adnak ki Kaiser Ede volt barátnője ellen

A vádirat szerint, bár a fegyver az elsőrendű vádlotté, O. Józsefé volt, és ő adta át Kaisernek, a rendőrök úgy tudták, hogy a két férfi rablásra készül, a fegyver pedig ezért volt a kocsiban. Bár az elkövetkezendő vallomások során kiderült, hogy a pisztoly nem Kaiseré volt, ahogyan az is, hogy rablás helyett vélhetően csupán egy költöztetés zajlott, O. Józsefre 3, míg Kaiserre 4 év büntetést kért az ügyészség. A tárgyalás végére akár ma is pont kerülhetett volna, azonban ez nem következett be; az ülésen ugyanis sem O. József ügyvédje, sem pedig Kaiser volt barátnője, B. Barbara nem jelent meg. A nő már a kezdetektől fogva elérhetetlennek bizonyult, mint azt az ügyet tárgyaló Dr. Hermán István bíró is elmondta: telefonon, svájci mobilszámán is próbálták elérni, de nem sikerült.

Mivel a sebtében elrendelt tárgyalási szünetben O. József ügyvédjét sem tudták felkutatni, a tárgyalást rövidesen berekesztették. A bíró leszögezte; az áprilisi folytatáson, akár Barbara távollétében is, de lehetőség szerint ítéletet hirdet, addig pedig elrendelik a nő körözését.

Kaiser Ede azonban így is csalódottan távozott. A férfi bűnügyi felügyelet alatt tölti napjait a szülei házában, amit csupán engedéllyel, a kijelölt helyekre hagyhatott el. Így, bár a férfi eljárhatott iskolai oktatásra, még dolgozni sem tud:

Szerettem volna újból munkába állni. Ez lenne a kérésem: hogy újra dolgozhassak

- kérte korábban a bírótól. Akkor is elmondta a Borsnak: elfogásánál, mintha a szörnyű múlt elevenedett volna meg a szeme előtt:

A városból tartottam éppen hazafelé egy ismerősömmel, majd azt vettük észre, hogy kommandósok serege követ minket, majd a földre taszít, hát lepergett újra az életem!

- idézte vissza a móri mészárlásért tévesen elítélt férfi.

Mint azt Kaiser ügyvédje elmondta, a férfi volt barátnőjének meghallgatása azért is lenne szükséges, mert korábban egymásnak ellentmondó vallomásokat tett:

Először azt mondta, hogy semmit nem tud a fegyverről, másodszorra pedig már azt, hogy O. József adta át Edének a pisztolyt, amit Ede rakott be az ülés alá, ahonnan aztán ő tette át az anyósülés alá

- mondta dr. Dezső Antal. Barbara azonban ezidáig elérhetetlen volt, mint azt az ügyvéd hozzáfűzte: bár elvileg jelenleg hazánkban tartózkodik, telefonszámán elérhetetlen.