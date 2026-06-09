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Brutális fogás Kőbányán, ettől a rendőrök is elképedtek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kábítószer
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 10:20
kábítószer kereskdelemrajtaütés
Több mint 16 kilogramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le a budapesti rendőrök egy nagyszabású akció során.

Jelentős kábítószer szállítmány akadt fenn a hatóságok ellenőrzésén, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága gyanús csomagokat talált a külföldről Magyarországra érkező küldemények között. Az ügyről a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is értesítették, amely azonnal nyomozást indított.

Hihetetlen kábítószer szállítmány akadt a rendőrök horgára
Hihetetlen kábítószer szállítmány akadt a rendőrök horgára
Fotó: Gé / MW

Az ellenőrzés során öt kartondobozban összesen húsz különálló csomagot találtak a hatóságok. A dobozokban több mint 11,6 kilogramm növényi törmelék volt, amelynek előzetes szakértői vizsgálata kimutatta a delta-THC jelenlétét, ami kábítószernek minősül.

Budapestre érkezett volna a kábítószer

A nyomozók gyorsan feltérképezték a szállítmány útját, és megállapították, hogy a csomagokat egy Budapest X. kerületében található raktárépület címére rendelték. Ezt követően figyelemmel kísérték a kézbesítést, hogy kiderítsék, kik állhatnak a küldemények mögött.

A rendőrségi akcióra június 3-án került sor. A csomagokat két férfi vette át, a hatóságok pedig mindössze néhány perccel később elfogták őket. A két gyanúsított egy 35 éves kínai, valamint egy 20 éves cseh állampolgár. Az elfogás után a rendőrök tovább folytatták a nyomozást és átkutatták a cseh férfi által bérelt munkásszállói szobát is. Az ingatlanban újabb jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagra bukkantak.

A szobában közel 4,8 kilogramm növényi törmeléket, csaknem 4 gramm kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, két digitális mérleget, öt mobiltelefont és tizenöt SIM-kártyát foglaltak le. A kínai férfinél szintén találtak bizonyítékokat: közel 240 ezer forint készpénz, valamint egy mobiltelefon került elő.

A rendőrség összesítése szerint az akció során több mint 16 kilogramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A szakértői becslések alapján a szállítmány feketepiaci értéke meghaladja a 65 millió forintot.

A BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályának nyomozói mindkét férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, a rendőrség pedig kezdeményezte letartóztatásukat – írja a police.hu.

 

 

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