Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így vitték a bíróságra a férfit, aki a Morrison's 2-ben egyetlen ütéssel ölt meg egy fiatal férfit - fotó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 10:03 / FRISSÍTÉS: 2026. június 11. 10:31
verekedésdiszkó
Megkezdődött a tárgyalása annak a férfinak, aki néhány hónapja olyan brutális erővel ütött megy egy fiatal férfit, hogy az belehalt a sérüléseibe. A két férfi korábban soha nem találkozott, a diszkóban is csupán néhány szót váltottak.

Rabruhában, kéz és lábbilincsben vitték a bíróságra azt a férfit, aki a gyanú szerint november 29-én éjjel olyan brutális erővel ütött meg egy fiatal fiút, hogy az belehalt a sérüléseibe a budapesti Morrison's 2 szórakozóhelyen. 

8R2A9924
Markó utca tárgyalás / Morrison's gyilkosság / Fotó: Markovics Gábor / bors

A diszkóban a csupán bulizni érkező mosonmagyaróvári fiatalt, a 25 éves F. Gábort szórakozás közben két ütéssel leterítette a 28 erdélyi kőműves, A. László. Gábor eszméletlenül csuklott össze, és bár először a szórakozóhely egészségügyi személyzete, majd a mentősök is próbálták megmenteni az életét, a kórházban később elhunyt. 

8R2A9918
Markó utca tárgyalás / Morrison's gyilkosság 2026_06_11
Fotó: Markovics Gábor / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

 

Eltemették a Morrison's 2-ben meggyilkolt Gábort

Az eset az egész országot megrázta, főleg, hogy kiderült: a két férfi korábban sosem találkozott, a Morrison's-ban is csupán pár szót váltottak egymással. Bár azt a mai napig nem tudni, hogy pontosan min kaptak össze, annyi bizonyos, hogy László szinte azonnal ütött. Az F. család jogi képviselő, Dr. Lichy József korábban elmondta: alig egy percen belül megtörtént a tragédia. 

Lényegében kevesebb, mint egy perc az egész cselekmény! Úgy hívják ezt, hogy ostorcsapás sérülés, ami általában autóbaleseteknél szokott előfordulni. Gábornak az egyes számú nyakcsigolya bal oldalán futó főverőere szakadt meg


- mondta korábban a Borsnak az ügyvéd. 

A család azóta is romokban hever, decemberben pedig újabb próbatétel elé állította őket az élet, amikor végső útjára kísérték Gábort - számolt be akkoriban a Tények. Úgy tudni, hogy az újrónaifői temetőben tartott szertartáson rengetegen részt vettek, a könnyező tömeg hófehér virágokkal búcsúzott a tragikus sorsú fiataltól. Testvére a temetés előtti napokon szívszaggató sorokkal búcsúzott fivérétől: 

Nem csak az fáj, hogy meghaltál, hanem az, hogy ilyen módon, ilyen fiatalon, ilyen értelmetlenül. Szeretném hinni, hogy valahol mégis hallod, amit most írok. Hogy átmegy valami ebből az egész fájdalomból és abból a szeretetből, amit talán túl ritkán mutattam. Gábor, hiányzol. Hiányzol úgy is, hogy külön éltünk. Hiányzol úgy is, hogy mindketten a saját életünket jártuk 


- írta közöségi oldalán. 

8R2A9919
Markó utca tárgyalás / Morrison's gyilkosság 2026_06_11
Fotó: Markovics Gábor / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A. László azóta is rácsok mögött van. Korábban ugyan vallomásában azt mondta, hogy önvédelemből ütött, azóta viszont előkerült egy aznap készült felvétel is, melynek megtekintése után az ügy emberölésre változott.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu