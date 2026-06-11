Így vitték a bíróságra a férfit, aki a Morrison's 2-ben egyetlen ütéssel ölt meg egy fiatal férfit - fotó

Rabruhában, kéz és lábbilincsben vitték a bíróságra azt a férfit, aki a gyanú szerint november 29-én éjjel olyan brutális erővel ütött meg egy fiatal fiút, hogy az belehalt a sérüléseibe a budapesti Morrison's 2 szórakozóhelyen.

Markó utca tárgyalás / Morrison's gyilkosság / Fotó: Markovics Gábor / bors

A diszkóban a csupán bulizni érkező mosonmagyaróvári fiatalt, a 25 éves F. Gábort szórakozás közben két ütéssel leterítette a 28 erdélyi kőműves, A. László. Gábor eszméletlenül csuklott össze, és bár először a szórakozóhely egészségügyi személyzete, majd a mentősök is próbálták megmenteni az életét, a kórházban később elhunyt.

Markó utca tárgyalás / Morrison's gyilkosság 2026_06_11

Fotó: Markovics Gábor / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Eltemették a Morrison's 2-ben meggyilkolt Gábort

Az eset az egész országot megrázta, főleg, hogy kiderült: a két férfi korábban sosem találkozott, a Morrison's-ban is csupán pár szót váltottak egymással. Bár azt a mai napig nem tudni, hogy pontosan min kaptak össze, annyi bizonyos, hogy László szinte azonnal ütött. Az F. család jogi képviselő, Dr. Lichy József korábban elmondta: alig egy percen belül megtörtént a tragédia.

Lényegében kevesebb, mint egy perc az egész cselekmény! Úgy hívják ezt, hogy ostorcsapás sérülés, ami általában autóbaleseteknél szokott előfordulni. Gábornak az egyes számú nyakcsigolya bal oldalán futó főverőere szakadt meg



- mondta korábban a Borsnak az ügyvéd.

A család azóta is romokban hever, decemberben pedig újabb próbatétel elé állította őket az élet, amikor végső útjára kísérték Gábort - számolt be akkoriban a Tények. Úgy tudni, hogy az újrónaifői temetőben tartott szertartáson rengetegen részt vettek, a könnyező tömeg hófehér virágokkal búcsúzott a tragikus sorsú fiataltól. Testvére a temetés előtti napokon szívszaggató sorokkal búcsúzott fivérétől:

Nem csak az fáj, hogy meghaltál, hanem az, hogy ilyen módon, ilyen fiatalon, ilyen értelmetlenül. Szeretném hinni, hogy valahol mégis hallod, amit most írok. Hogy átmegy valami ebből az egész fájdalomból és abból a szeretetből, amit talán túl ritkán mutattam. Gábor, hiányzol. Hiányzol úgy is, hogy külön éltünk. Hiányzol úgy is, hogy mindketten a saját életünket jártuk



- írta közöségi oldalán.