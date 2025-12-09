"Nem csak az fáj, hogy meghaltál..." a Morrison's-ban meggyilkolt Gábor temetésére készül a gyászoló család

Az egész országot megrázta az a döbbenetes gyilkosság, ami november 29-én történt Budapesten, a Morrison's 2 szórakozóhelyen. Ismeretes, a 25 éves F. Gábor vidáman bulizott barátaival, amikor összeszólalkozott egy 28 éves erdélyi kőművessel, A. Lászlóval. A férfi a rövid szóváltás után rögtön támadásba lendült: bár mindössze két ütést mért a döbbent Gáborra, a mosonmagyaróvári fiatal elesett, és már soha többé nem kelt fel.

Bár a szórakozóhely egészségügyi személyzete azonnal a segítségére sietett és a mentők is többször megpróbálták újraéleszteni, Gábornak esélye sem volt. A. Lászlót az eset után őrizetbe vették, majd letartóztatták, ő ekkor azt állította: Gábor támadott először, ő pedig csak önvédelemből ütött. Azóta viszont előkerült a szórakozóhelyen készült biztonsági kamerafelvétel is, ami alapján viszont vélhetően nem ez történt, így az ügyet emberölésnek minősítették. A család képviselője, Dr. Lichy József korábban a Borsnak elmondta: a tragikus támadás szinte pillanatok alatt történt.

Lényegében kevesebb, mint egy perc az egész cselekmény! Úgy hívják ezt, hogy ostorcsapás sérülés, ami általában autóbaleseteknél szokott előfordulni. Gábornak, az egyes számú nyakcsigolya, bal oldalán futó főverőere szakadt meg



- mondta lapunknak az ügyvéd.

Gábor családja azóta is romokban hever, a férfi testvére szívszaggató szavakkal búcsúzott öccsétől:

- Sokszor gondolok most arra, milyen furcsán múlik az idő. Éltem a magam életét, te is a tiédet — külön utakon, ritkább találkozásokkal, néha csak egy-egy üzenettel vagy hírrel egymás felől. De valahogy mindig természetes volt számomra, hogy ott vagy a világban. Hogy vagy. Hogy létezel. Most meg hirtelen ott tátong a helyed, és nem tudom felfogni, hogy már nem vagy itt. Nem készültünk erre, nem számítottunk rá, nem gondoltuk, hogy ennyire gyorsan és igazságtalanul elvehetnek tőlünk - írta posztjában a gyászoló testvér. Mint mondta, nagyon büszke volt a testvérére.

Sok dolog most jut eszembe, amit talán sosem mondtam ki. Hogy büszke voltam rád, hogy szerettem benned azt a csendes, laza természetességet, amivel mozogtál az életben. Hogy örültem, amikor jó híreket hallottam rólad. Hogy nevettem azokon a történeteken, amiket meséltek rólad

- folytatta. Leszögezte: nem csupán öccse halála szakítja szét a lelkét, hanem annak borzalmas értelmetlensége is:

Nem csak az fáj, hogy meghaltál, hanem az, hogy ilyen módon, ilyen fiatalon, ilyen értelmetlenül. Szeretném hinni, hogy valahol mégis hallod, amit most írok. Hogy átmegy valami ebből az egész fájdalomból és abból a szeretetből, amit talán túl ritkán mutattam. Gábor, hiányzol. Hiányzol úgy is, hogy külön éltünk. Hiányzol úgy is, hogy mindketten a saját életünket jártuk

- zárta sorait összetörten, hozzáfűzve: soha nem felejti el imádott testvérét.