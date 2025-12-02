Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Melinda, Vivien névnapja

Gyilkosság a Morrison's-ban: ma dől el a Gáborral végző László sorsa

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 11:05
Ma dönt a bíróság László sorsáról.

Mint arról korábban több alkalommal beszámoltunk, szombaton késő este mentők és rendőrök leptek el egy budapesti, V. kerületi szórakozóhelyet. Gyilkosság a Morrison's-ban – olvashatta nem sokkal később egy ország a szalagcímeket. Mint kiderül, egy 25 és egy 28 éves férfi összeszólakozott, majd László úgy megütötte a nála három évvel fiatalabb Gábort, hogy az végül belehalt a sérüléseibe

Lászlót az eset után őrizetbe vették és elvitték a rendőrök, míg Gábor életéért a helyszínen vívtak ádáz harcot. 

"Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. Tudni akarom, miért kellett meghalnia! Meghalnia egy olyan fiatalnak, aki előtt ott volt az élet, aki segített, ahol kell, ahol tudott! Egyszerűen nincsenek szavak, csak a miért, miért, miért" - írta nem sokkal később közösségi oldalán Gábor gyászoló édesanyja, Zsuzsanna.

A Fővárosi Főügyészség közleményben tudatta: emberölés miatt indítványoznak letartóztatást, a bíróság még a mai napon dönt az ügyben.

"A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett 2025. november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen. A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy a másik férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.

A fővárosi rendőrök a férfit őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség intézkedett a súlyosabb minősítés közlése iránt, és az élet elleni bűncselekmény miatt tett indítványt a letartóztatásra. Az ügyészség álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.

A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt" - írják.

